Prémium kategóriás játékszer /X/

A Szeresdmagad.hu-nál kapható léghullámos csiklóizgató egy újnak mondható találmány a piacon. Bár már 5 éve feltalálták, csak az elmúlt 2 évben kezd igazán teret hódítani magának. Minden valószínűség szerint az Orionnál megunták az unalomig ismert izgatókat és úgy döntöttek, hogy előállnak valami újdonsággal. Ez a kis szerkentyű léghullámokat kelt, és annak a segítségével juttatja el a hölgyeket a csúcsra. Persze azt azért hozzá kell tenni, hogy inkább azok a nők élvezik igazán ennek az előnyeit, akik elég érzékenyek odalent.

Az izgató népszerűségén felbuzdulva sorra jönnek ki a különböző, hasonló elven működő darabok, de akadnak olyanok is, amik ötvözik a vibrációt a léghullámokkal.

Hogyan működik?

Aki nem hallott volna még erről az izgatóról, a léghullámok segítségével izgatja a csiklót a hagyományos, vibráló társaival szemben. Maguk a készülékek kezelése roppant egyszerű, hiszen csak be kell kapcsolni, majd a rajta lévő gombok segítségével könnyedén állítható, váltogatható a hullámok erőssége és a kibocsátási intenzitása.

Ezek a léghullámos izgatók külső stimulálásra készültek, így ne dugjuk a hüvelybe, mert ott semmilyen hatása nem lesz.

Persze az újításoknak hála, már elérhetőek ezeknek a továbbfejlesztett változata is, amik már kiegészülnek a vibrációval, így igény esetén akár be is lehet helyezni őket. Sőt, a párvibrátor is megszületett belőle és a G-pont vibrátor is, ami rendelkezik léghullámos izgató résszel.

A kedvencünk az applikációról vezérelhető darab, ami főleg azoknak praktikus, akik szeretik a másik kezébe adni az irányítást. Meglepő és gyönyörteljes meglepetés várható, ha ezt a modellt választja.

Néhányan óriási árkülönbségekről számolnak be, attól függetlenül, hogy 2 izgató ugyanazokat tudja. Ez főként annak tudható be, hogy a Womanizer modellek voltak az elsők a piacon, és egyeduralmuk volt addig, míg meg nem jelentek a jóval olcsóbb, de hasonló tudású darabok. Ennek köszönhetően folyamatos újításokat köszönhetünk nekik, amiben szerepel már az Autopilot üzemmód, aminek hála véletlenszerűen váltakoznak egymás után a szíváserősségek.

A léghullámos izgatók jelentős része vízálló és teljesen bőrbarát, valamint akkumulátorral működnek.

A léghullámos izgatók jelentős része vízálló és teljesen bőrbarát, valamint akkumulátorral működnek.