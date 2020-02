Törékeny tárgyak csomagolása költözéshez /X/

A költözés már önmagában is egy igen stresszes folyamat, nem beszélve arról, amikor a féltve őrzött törékeny holmit kell elpakolnunk úgy, hogy az új helyre történő szállításkor ne sérülhessen meg. Ha kellően odafigyelünk csomagoláskor, és a lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a tárgyak sérülésének elkerülése érdekében, akkor olyan nagy baj már nem történhet.

1. lépés: a selejtezés

Sokszor sok helyen olvashatjuk, hogy a selejtezést nem érdemes elodázni, ennek ellenére költözés előtt számos olyan holmit találhatunk az otthonunkban, melyeket már régen ki kellett volna dobni. Különösen igaz ez a törékeny tárgyakra, hiszen egy rossz mozdulat, és úgysem tölti be többé a funkcióját.

Azonban selejtezés alatt nem csak a használhatatlan tárgyak kidobását értjük, hanem az olyan holmiét is, melyet már nem szeretnénk látni az új otthonunkban. Az ilyeneket nem feltétlen a kukába kell dobni, hiszen ami még jó állapotban van, azt el lehet adni, vagy oda is tudjuk ajándékozni egy rokonnak vagy barátnak.

2. lépés: a csomagolás előkészítése

Miután sikeresen összegyűjtöttük azokat a dolgainkat, amelyek biztosan velünk együtt költöznek, szerezzük be a számukra szükséges csomagolóanyagokat. Mint szinte mindenhez a költözés során, itt is elengedhetetlen a jó minőségű, szakadásmentes kartondoboz, a puha és kezeletlen csomagolópapír, valamint törékeny tárgyak esetén a műanyag buborékfólia is nagyon jól tud jönni.

3. lépés: a csomagolás

A puha csomagolópapír vagy a tiszta és színmentes újságpapír a törékeny tárgyaink csomagolásakor kifejezetten hasznos, hiszen védőrétegként funkcionál. Hogy tökéletesen elláthassa feladatát, először béleljük ki a doboz alját az összegyűrt papírral, hogy a kisebb-nagyobb ütéseket felfogja.

Aztán a törékeny tárgyainkat se felejtsük el papírba becsomagolni, mielőtt a bélelt dobozba fektetnénk őket. Végül a megmaradt csomagoló- vagy újságpapírral béleljük ki az üres helyeket a dobozban, ezzel is védve az értékeinket az esetleges sérülésektől.

4. lépés: extra védelem

A nagyon értékes és sérülékeny tárgyaknál azt szokták mondani, hogy nem létezik túlbiztosítás, így amennyiben úgy érezzük, hogy szükség van további védelemre, mindenképp tegyük meg a szükséges lépéseket.

Nagyon hatékony segítséget nyújt még ilyenkor a buborékfólia, amit ha helyesen alkalmazunk, minden oldalról védeni tudja az adott tárgyat. Azonban fontos megjegyezni, hogy a buborékfóliát csak mint második védőréteg alkalmazzuk, az első mindig csomagolópapírból készüljön. Erre azért van szükség, mert bár a buborékfólia kiváló biztonságot nyújt a sérülések ellen, bizonyos esetekben bent tarthatja a tárgyaknál a nedvességet, és ez a pára kárt tehet az értékes berendezések szerkezetében és anyagában.

