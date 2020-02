Mindent a füstcsövekről /X/

A tél kellős közepén, nem lehet eleget beszélni a füstcsövekről. Egy kis hiba, és máris oda a meleg fészek, de az egészségünket is veszélyeztetheti, ha nem fordítunk kellő figyelmet a fűtési rendszerek ellenőrzésére.

Jó tanácsok, hogy problémamentes legyen a fűtési szezon

Mindenek előtt, ellenőrizze a fűtési rendszert egy próbafűtéssel. Akár kályhával, akár kandallóval fűtünk, ez egy fontos lépés a szezon kezdete előtt. Biztonsági okokból is érdemes szakember segítségét kérni, aki pontos felvilágosítást tud adni fűtési rendszerünk aktuális állapotáról. A szakember azt is ellenőrzi, hogy fennáll-e a szén-monoxid szivárgás veszélye. Ez akkor állhat fenn, amikor az égéstermék elvezetése nem megfelelő.

Ha hibát észlel, azt minél előbb orvosolni szükséges, mivel egy rosszul illeszkedő vagy sérült alkatrész miatt az életünk is veszélybe kerülhet.

A karbantartásra, tisztításra azért is kell kellő figyelmet fordítani, hogy bizonyos problémákat, kellemetlenségeket is el tudjunk kerülni. Ilyen lehet például a nehézkes begyújtás vagy kellemetlen füstölés. Az égésjavítás, koromtalanítás tehát szintén fontos lépés. Ezt a feladatot időközönként már magunk is elvégezhetjük, koromtalanító adalékanyagok, égésjavítók alkalmazásával, amik garantáltan megbízhatóak és hozzájárulnak a fűtőberendezés biztonságos és gazdaságos működéséhez.

Füstcsövek

A füstcsövek lehetnek vékony falúak vagy extra vastag lemezből készültek. A 2mm vastag füstcsövek felhasználása a legsokoldalúbb. Bármilyen kéményhez csatlakoztathatók. Használják klasszikus fűtéshez, fatüzelésű kandallókhoz vagy vegyes tüzelésű kazánokhoz is.

Színben és stílusban is könnyen megtalálhatja a kandallójához vagy kályhájához legjobban illeszkedő füstcsövet. A matt hatású füstcsövek elegánsabb vonalat képviselnek, a zománcozott modellek inkább a régi korokat idézik meg.

Hővezetés és hőmegőrzés szempontjából mindegyik modell kiválóan teljesít. A füstcsövekhez való alkatrészek tekintetében is széles termékpalettáról válogathat.

