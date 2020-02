Mire valók a ragasztott gerendák? /X/

Mi az a ragasztott gerenda?

A gerendák nagyon masszív szerkezeti elemek. Ritkán hallhatunk arról, hogy egy ház gerendázása eltörik vagy elreped. Ha meg is történik a baj, az általában hosszú évek után vagy valamilyen extrém hatás miatt következik be. A fa sokat eltűr, azonban a hosszú áthidaló elemeknek is megvan a maguk Achilles-sarka. Ez pedig nem más, mint a vetemedés.

Mielőtt ragasztott gerendákat lehetett volna előállítani, a gerendázáshoz sudár és egyenes fára volt szükség. Különböző technikákkal lehetett ugyan “csalni” és meghosszabbítani a sokkal rövidebb gerendákat, de igazán jó megoldások nem léteztek.

Az, hogy csak idősebb és hibátlan fák anyagát lehetett az építkezésekhez használni, nagyon drágává tette a szerkezetek kialakítását. Ráadásul így sem volt garancia arra, hogy a fa bírja a terhelést, a száradás nem okoz térfogatváltozást vagy vetemedést. A ragasztott gerenda használata ezt küszöbölte ki.

Hogyan néz ki?

A rétegragasztott gerenda több réteg (szál) fából készül, ezeket valamilyen ragasztóanyag közbeiktatásával nagyon szorosan összepréselik. Annyira összeszorítják a fát, hogy az illesztések rései gyakorlatilag tökéletesen eltűnnek. A ragasztónak köszönhetően a szerkezet ellenáll a gombásodásnak és a penészedésnek. A különböző rétegek stabilizálják egymást, így a gerenda nem fog csavarodni vagy vetemedni.

A ragasztott gerenda előnyei:

* Kedvező ár. Nem csak a sok évtizedes, teljesen hibátlan és csomómentes faanyagot lehet felhasználni a gerenda elkészítéséhez. Jó minőségű, de nem teljesen hibamentes anyagból is előállítható.

* Stabilitás. Az anyag nagyon száraz, a szálak kiegyensúlyozzák egymás hibáit, így száradás közben nem csavarodnak vagy repednek meg.

* Nagy teherbírás. Mivel az anyag egyenletes, sokkal biztonságosabban terhelhető, mint az egy fából készült gerendák. Az egyenletes gerenda nagy távolságok áthidalására is alkalmas.

Milyen gerendát érdemes választani?

Ha csak most kísérletezünk a technikával, belsőépítészeti megoldásokhoz, otthoni felhasználásra a fenyő ragasztott gerenda az egyik legjobb választás. Kedvező árú, könnyen megmunkálható anyag - élmény dolgozni vele és a megjelenése is nagyon szép.

Ragasztott faanyagot ma már akár az internetről is rendelhetünk, így szinte bármikor nekiállhatunk a kísérletezésnek. Nem szabad, hogy a “ragasztott” szó elvegye a kedvünket. Ezekkel a gerendákkal kiváló minőségben dolgozhatunk. (X)