Kutyaruhák, avagy mit tehetünk a hideg ellen? /X/

Legyen jó minőségű!

Ahogy minden másnál, úgy a kutyaruhák esetében is elengedhetetlen szempont a jó minőség. Ugyanis a kutyákat irritálhatja a műszál, ami pedig allergiás bőrgyulladáshoz is vezethet.

Könnyedén és gyorsan tudd feladni rá

Nagyon lényeges, hogy a kiskedvenc ne szenvedésnek élje meg az öltöztetést. Sokkal fontosabb, hogy olyan ruhát válassz neki, amit gyorsan és könnyen fel tudsz rá adni, így egykönnyen meg fogja szokni a napi öltöztetést.

Problémamentesen tudjon benne mozogni

Ez a legfontosabb szempont. Ugyanis, ha a kutyánk számára nem kényelmes, nem is fogja magát jól érezni benne. Ha a vásárlás alkalmával magunkkal hozzuk kutyusunkat, akkor fel is tudja próbálni a ruhákat, és így egyből tudni fogjuk, melyik az, amiben valóban jól érzi magát kis kedvencünk.

lleszkedjen a kutya testfelépítéséhez

Itt nemcsak a méretbeli különbségekre gondolok, hanem a tényleges testfelépítésre. Manapság már lehet kimondottan a kutya fajtájának megfelelő ruhát vásárolni.

Legyen rajta hámkibújtató nyílás

Kedvencünket bizonyára gyakran visszük sétálni, így ez egy nagyon praktikus megoldás lehet. Ennek segítségével csak könnyedén kibújtatjuk a hámot a ruhán, és már indulhat is a séta.

Legyen vízlepergető és szélálló

Előfordulhat, hogy kedvencünkkel épp egy szeles, esős időben indulunk útnak. Ha vízlepergető ruhája van a kutyánknak, nincs szükség külön esőkabátra. Így ez sokkal egyszerűbb megoldást nyújt.

Védekezhetsz másként is a hideg ellen

Fűtött kutyaházak

Ahogy már fent említettem, a kutyaruhák remek lehetőséget nyújtanak a hideg ellen. De ezeken kívül van más lehetőség is a hideggel szemben. Úgy ahogy az embereknél egy fűtött meleg otthon, úgy a kutyáknál egy fűtött kutyaház is jó védekezés lehet egy hideg téli vagy egy hűvös őszi napon. A minőségi kutyakházak hőszigeteltek, és manapság már van lehetőség olyan kutyaház vásárlására is, amelyek fűtöttek. Ezek a kutyaházak általában infrafűtéssel vannak ellátva, tehát az infra sugarak az általuk ért élőlényeket és tárgyakat melegítik, a levegőt pedig csak kis mértékben. Így tehát ezek is nagyszerű lehetőséget nyújthatnak a hideg napokon. Ha érdekel, nézz körül a SINB-nél kapható fűtött kutyaházak között.

Fontos tehát, hogy a téli napokon se hanyagoljuk el kedvencünket, hanem biztosítsunk számára meleg otthont, öltöztessük fel jó melegen, és máris indulhat a megszokott séta a parkban. Így biztos lehetsz benne, hogy kutyád jól fogja magát érezni ebben az időszakban is, és ezzel együtt sikerül az egészségét is megőrizned. (X)