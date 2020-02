Ahogyan az előző években, bajnoki győzelme után 2019-ben is jelölték a sportok Oscarjának tartott Laureus-díjra a Mercedes versenyzőjét, akinek Eliud Kipchoge (hosszútávfutó), Marc Márquez (motorversenyző), Lionel Messi (focista), Rafael Nadal (teniszező) és Tiger Woods (golfozó) volt az ellenfele a berlini gálán. Az eseményen történelmi eredmény született, mivel Messi és Hamilton ugyanannyi szavazatot kapott (eddig ilyenre sosem volt még példa), az év legjobb férfisportolójának járó díjat így megosztva kapta a Mercedes, illetve a Barcelona klasszisa.

Hamilton mellett a világbajnok csapat, a Mercedes is jelölt volt; a németeket zsinór­ban hatodszor nevesítették a díj várományosai közt, 2018-ban pedig meg is kapták az év csapatának járó díjat. Idén a Bajnokok Ligája-győztes Liverpool együttesével, Dél-Afrika világbajnok rögbicsapatával, Spanyolország világbajnok kosárlabdázóival, a Toronto Raptors 2019-ben NBA-győztes kosárcsapatával, valamint az Amerikai Egyesült Államok világbajnok női focicsapatával kellett szembenézniük. A díjat ebben a kategóriában idén a dél-afrikai rögbiválogatott nyerte.

Laureus-díj, 2020: * az Év férfi sportolója: Lewis Hamilton (brit, Formula–1) és Lionel Messi (argentin, labdarúgás) * az Év női sportolója: Si­mone Biles (amerikai, torna) * az Év csapata: a dél-afrikai rögbiválogatott * az Év visszatérője: Sophia Flörsch (német, Formula–3) * az Év felfedezettje: Egan Bernal (kolumbiai, kerékpár) * az Év extrém sportolója: Chloe Kim (amerikai, hódeszka) * az Év fogyatékos sportolója: Oksana Masters (amerikai, sífutás) * az Év sportjószolgálati díja: South Bronx United (hátrá­nyos helyzetű fiatalokat segítő program) * az év kivételes eredménye: Spanyol Kosárlabda-szövetség (2019-ben a férfiválogatott világbajnoki, a női válogatott Európa-bajnoki címet nyert) * életműdíj: Dirk Nowitzki (német, kosárlabda).