A Mentsétek meg Románia Szövetség képviselője udvarias módon szándékszik feloldani a dilemmát: kijelentette, a művelődésügyi, illetve az európai alapokért felelős miniszterjelölt meghallgatása előtt megkérdezi a liberálisokat, mi esne nekik jobban: negatív voks a bizottságban, hogy passzoljon a plénumbeli vokssal, vagy pozitív, hogy emelt fővel jelenhessenek meg a plénum előtt az előrehozott választások kiírásához szükséges elutasításon. (Agerpres)

TUDATHASADÁS. Bogdan Gheorghiu viszont egyenesen tudathasadásos állapotba került a miniszternek lenni vagy előrehozott választásokat kicsikarni kérdésében. A kulturális miniszteri tisztségre jelölt Gheorghiu ugyanis a szakbizottsági meghallgatáson azt mondta, képviselői minőségében megszavazza a parlamentben a második Orban-kormány beiktatását. Az újságírók csodálkoztak ezen a kijelentésén, hiszen korábban a párt vezetősége az előrehozott választások kieszközlése érdekében azt kérte törvényhozóitól, ne támogassák szavazatukkal a kormány beiktatását. Az újságírók kérdésére hát azt válaszolta Gheorghiu: egyeztetni fog a párt vezetőségével, és abban bízik, hogy tekintettel lesznek e kettős, képviselői és miniszteri minőségére és jóváhagyják ezt a kivételt. (Agerpres)

EURÓPA SZEMÉTTELEPE. Románia vált Európa hulladékának egyik legkedveltebb célpontjává – állítja a Rise Project oknyomozó portál. Riportjuk szerint az olasz maffia előszeretettel szállítja Romániába az itáliai szemetet, ahol elsősorban hét cementgyárban égetik el üzemanyagként. A hulladékot ráadásul úgy hozzák Romániába, hogy elvileg tilos lenne, csak hát érdemben senki sem ellenőrzi. Így aztán nemcsak az olaszok, hanem a németek is Romániába „exportálják” a veszélyes hulladékot, a cementgyárak pedig hálásan köszönik az üzemanyagot, hiszen így nemhogy nem kell fizetniük érte, de még ők kapnak pénzt. A hét romániai cementgyár évente egymillió tonna hulladékot képes elégetni – ez egyötöde az ország éves termésének. A legfőbb gond viszont az, hogy gyakorlatilag bármit elégetnek, beleértve a veszélyes hulladékot is, az így a levegőbe került káros anyagokat pedig mi lélegezzük be. (Főtér)

GURUL AZ AKADÉMIA. A közpénzek mozgását figyelő Banii Noștri nevű Facebook-oldal szúrta ki a közbeszerzési szakportálon, hogy a Román Akadémia elektromos rollereket vásárolt: két darab Kaboo Skywalkert (10H) összesen 8 756 lejért, azaz 1 800 euróért. Úgy tűnik, jól jött, hogy idén mintegy 5 százalékkal megemelték az intézmény éves költségvetését (ami immár 471 millió lej), így belefér a dőzsölés. Az elektromos rollereket hétfőn ebédidőben rendelhették, legalábbis ekkor hagyták jóvá a közvetlen vásárlást a portálon. (Főtér)