Bünteti Kína az ujgurokat

Adatbázis bizonyítja, hogy Kína bünteti a muszlim hitű ujgurokat – adta hírül az AP amerikai hírügynökség a munkatáborba zárt 311 ujgurról szóló információkra hivatkozva. Az adatbázis a felsorolt 311 kínai állampolgár személyes adatait, munkatáborba kerülésének idejét és helyét, esetleges szabadulásának javasolt időpontját tartalmazza, továbbá családtagjaira, távolabbi rokonaira és szomszédjaira vonatkozó információkra is kiterjed.

Az AP szerint a munkatáborba zárt minden egyes emberről részletes dosszié készült, ezekben szerepelnek a saját vallásukról és a környezetük vallásáról, vallásgyakorlási szokásairól összegyűjtött tények is. Az amerikai hírügynökség álláspontja szerint ezek az információk az eddigi legteljesebb képet nyújtják arról, hogy a kínai hatóságok miként döntenek arról, kit, mikor és hogyan zárnak munkatáborokba vagy engednek ki onnan. Az AP utalt arra, hogy több mint egymilliónyi, az ujgur etnikai kisebbséghez tartozó, elsöprő többségben muszlim vallású kínait zártak átnevelő és munkatáborokba. Az adatokból az derül ki, hogy a kínai kormányzat nemcsak a politikailag szélsőséges magatartást tanúsítókat küldi táborokba, hanem muszlim vallásukat gyakorló „hétköznapi embereket” is. Azokat, akik imádkoznak, mecsetbe járnak vagy – mint a muszlim hitet külső megjelenésükben is hangsúlyozók teszik – nagy szakállt növesztenek.

A Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület vezetői nem válaszoltak az AP megkeresésére, hogy kommentálják az információkat. Korábban Peking azt állította, hogy az átnevelő és munkatáborok önkéntesek, oktatási céllal.

Tavaly novemberben a The New York Times amerikai napilaphoz került több mint 400 oldalnyi titkos dokumentum az ujgur munkatáborokról.