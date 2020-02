Jövőre építkeznek az Őrkőn

Az építkezés várhatóan jövőben kezdődik, és 2023-ban kell befejezni. Ez még az eddigieknél is bonyodalmasabb folyamat lesz, hiszen ahhoz, hogy az Őrkő is változni kezdjen, először le kell bontani néhány útban levő – amúgy is törvénytelenül felhúzott – házat, lakóikat pedig ideiglenesen másutt kell elhelyezni – közölte érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Ezért vásárol szükséglakásokat a városháza, ezek rendeltetése azonban más, mint a szociális, azaz kedvezményes bérű lakásoké.

Jelenleg a város lakosságának 6,29 százaléka lakik marginalizált övezetben – Szépmezőn, a Csíki negyedben vagy az Őrkőn –, és az önkormányzat mindössze 24 lakást, illetve 138 garzont tud az anyagilag leginkább rászorulóknak kis összegekért bérbe adni, ami távolról sem fedi a szükségleteket. Újabb szociális lakások építésére az európai uniós támogatásból futja, a megvalósíthatósági tanulmányokat januári ülésén fogadta el a helyi tanács.

Az Őrkőn a házak többsége engedély nélkül, még csak nem is saját területre épült, és nem rendelkezik vezetékes vízzel vagy szennycsatornával. A közszolgáltatások legjobb esetben a negyed szélét érik el (a víz- és a gázvezeték is ott ér véget), buszjárat egyáltalán nem érinti, közút csak a Néri Szent Fülöp-iskoláig vezet. Az utcák amúgy is nagyon keskenyek, közvilágítás nincs. Az összképen és főleg a lakáskörülményeken fog javítani az oda tervezett földszintes ikerházak sora, amelyek 50 család számára biztosítanak majd civilizált, kétszobás otthont. A beruházás értéke összesen 17,7 millió lej. Arról, hogy ki költözhet be az új épületekbe, később döntenek; a meglévő szociális lakások kiutalása jól meghatározott, országos kritériumrendszer szerint történik.

Szintén a családok életét könnyíti majd meg az új óvoda, amely valójában napközi otthon lesz, hogy a szülők tudjanak munkába állni. Értékét 3,5 millió lejre becsülik, ebből egy kétszintes épületet húznak fel, amelynek bekerített udvara is lesz. Szükségességét az indokolja, hogy az Őrkőn – ahol a 2011-es népszámlálás szerint 1826-an élnek – nincs megfelelő óvoda. A Néri Szent Fülöp-iskolának ugyan van egy kisebb gyermekeknek szánt alegysége, de az a római katolikus templom alagsorában működik, ahol a körülmények nem a legjobbak. Jelenleg 123 óvodáskorú gyermek jár oda, akiket négy csoportra osztottak, de nincs elegendő helyük, bizonyos előírásos feltételek sem teljesülnek, és így beilleszkedésük, fejlődésük is nehezebb. Az új, tágas és korszerű óvodával hasonló környezetbe kerülhetnek a más negyedekben élő kortársaikkal, a megfelelő nevelési programok – ilyenek már most is vannak, de bővíteni fogják azokat – pedig a másféle egyenlőtlenségek csökkentéséhez járulhatnak hozzá.

A nagyobbak és a felnőttek számára új közösségi központot építenek majd, értéke megközelíti a 6,3 millió lejt. Erre azért van szükség, mert a meglévő egy volt tornateremben működik, amely nem felel meg az elindított és tervezett egészségügyi, szociális és oktatási programok, képzések számára, és emiatt a rászorulók csak egy kis részét tudja kiszolgálni. A vonatkozó határozat indoklása szerint a 15–64 év közötti őrkői lakosoknak alig 30,7 százaléka végezte el a nyolc osztályt, de ennél kevesebben tudnak írni és olvasni is. A gyermekek 80 százaléka már a nyolcadik osztály befejezése előtt otthagyja az iskolát, és a tanulatlanság miatt nem is talál munkahelyet, ami nyilván rossz hatással van szellemi és testi állapotukra is. A meglévő szociális szolgáltatások és felzárkóztatási programok nem érnek el mindenkihez, az önkormányzat pedig – amely a negyed infrastruktúráján is javítani fog, utat, vízvezetéket, szennycsatornát és közvilágítást is épít a következő években – azt szeretné elérni, hogy minél szélesebb rétegekhez jussanak el a különböző szakemberek és civil szervezetek, mert a szegénységet és kirekesztettséget csak így lehet csökkenteni, a helyzetre szabott programok és fejlesztések híján ugyanis ezek újratermelődnek, sőt, elmélyülnek.