A magyar próza napján tartott felolvasást Antal Árpád indította a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Sport utcai fiókegységében, majd a Nicolae Colan Általános Iskola Waldorf-tagozatának diákjai olvastak fel József Attila-verseket, akiket a városvezető ezúttal meghívott egy látogatásra a polgármesteri hivatalba.

A tanulókat az Írisz Ház fogyatékkal élő fiataljai követték a felolvasásban, délután pedig helyi színészek vették át a stafétát.

A Sport utcai kis könyvtár éppen olyan fontos a megyei intézmény számára, mint a sepsiszentgyörgyi székházban zajló tevékenység, mert itt is ugyanolyan szellemi táplálékot kívánnak nyújtani az olvasóknak, mint a központban, a diákok számára pedig olyan, mint egy edzőterem, ahol minden tekintetben erősíthetik képességeiket – mondotta Szonda Szabolcs, a megyei könyvtár igazgatója az olvasómaraton megnyitóján. Az intézményvezető szerint a tizennyolcezer kötetes fiókegységben minél inkább ki szeretnék szolgálni a lakosság igényeit, éppúgy, mint a városközpontban, ezért folyamatosan fejlesztik. Éltes Enikő könyvtáros lapunknak elmondta, a gyermekeknek szánt keddi és csütörtöki mesedélutánokon a könyvekhez kívánják közel vinni őket, de egy egyszerű könyvjelző készítése is segítheti őket abban, hogy megérezzék a könyv közelségét, varázsát, ezért kézműves-foglalkozásokat is tartanak.

A tegnapi olvasómaraton gyermek és felnőtt olvasói nem tettek egyebet, mint felidézték a vers varázsát, amely a magyar nyelv egyik legsajátosabb eszköze, ezért népszerű minden korosztály számára, és ezért érdemes akár a széppróza napján is ünnepelni költőinket, versművelőinket.