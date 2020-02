Vendégmunkások Háromszéken

Már nem jelent különösebb megterhelést a munkaadók számára, hogy külföldről pótolják munkaerő-szükségletüket, s erre bőven akad példa Háromszéken is. Az előző időszakban alig változott az álláskínálat, a szakhivatalnál pedig mintegy ötven szabad munkahelyre nem is akadt jelentkező. Az álláskínálat egyébként belföldön és az európai piacon egyaránt stagnál, ott, ahol korábban ezernél is több munkahelyre kerestek jelentkezőt, most mindössze hatszáz szabad állást hirdetnek – hangzott el tegnap a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség havi sajtótájékoztatóján.