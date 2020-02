Azt is elmondta, soha nem hitte volna, hogy annyi szakorvosuk lesz, hogy már nem tudnak részükre helyiséget biztosítani, ezért is fontos annak a projektnek az életbe ültetése, amelyet már aláírtak Gyulafehérváron a Központi Fejlesztési Ügynökségnél, és amelynek nyomán sor kerülhet a járóbeteg-rendelő bővítésére. Immár endo­krinológus szakorvos is dolgozik a kórházban dr. Pályi-Kis Izabella személyében, akinek a rendelője az egykori üzemi rendelőben, az S’mode Rt.-vel szemben található. Ez a rendelő már néhány hónapja működik, csak még mindig sokan vannak, akik erről nem szereztek tudomást.

Dr. Kelemen András elmondása szerint pályázatokon vesznek részt, és igyekeznek megfelelni a hitelesítési (akkreditálási) európai uniós normáknak. Ezeket a felméréseket ötévente ismétlik meg, idén jár le egy ilyen ciklus, az utolsó negyedévben kerül sor tehát a kórház soron következő hitelesítésére, és erre az egészségügyi intézmény alaposan fel fog készülni. A szóvivő arról is tájékoztatott, hogy az influenza terjedésének megelőzése érdekében február 8-ától a városi kórházban meg nem határozott időpontig látogatási tilalmat vezettek be.