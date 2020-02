Tatarozzák a berecki Comenius-iskolát

A berecki önkormányzat a munkálatra a helyi fejlesztési országos program révén pályázott sikeresen 800 ezer lejt, amihez 200 ezer lejes önrész is társul. A tatarozás során a kivitelező cég felújította a teljes tetőszerkezetet, új cserép került az épületre, új villámhárító rendszert szereltek és újravakolták, illetve szigetelték az iskolát, a padlásteret is beleértve. Ennek köszönhetően a gázfogyasztás mintegy harminc százalékkal csökkent. Az elöljáró elmondása szerint a tatarozás során nem változtatnak az épület külsején, megmaradnak a régi párkányok. Az állami iskola építését az 1930-as évek elején kezdték el és 1937-ben fejezték be. A mai iskola főépületét két szakaszban bővítették: előbb a 60-as, majd a 70-es évek végén, amikor négy-négy új helyiséggel gyarapodott a tantermek száma.