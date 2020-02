Erősebb hatósági fellépést

Cochior az önkormányzat február 7-ei rendkívüli ülésén fejtette ki álláspontját, és segítséget is kapott: párttársa, Rodica Pârvan szerint a helyi rendőrséget, a csendőrséget és az állami rendőrséget is be kell vetni a lakosság nyugalma érdekében. Most ugyan csend van, de tavasszal megkezdődik a randalírozás a parkokban és más közterületeken, a fiatalok zajonganak, szemetelnek és zavarják az otthonaikban pihenőket. Cochior azt kifogásolta, hogy a csendórákat nem szokták betartani, mindenki akkor fúr és zenél, amikor akar. Az sem tetszik neki, hogy a játszótereken esténként „énekelnek, isznak, és ki tudja, miket művelnek”. Rodica Pârvan még azt is szóvá tette, hogy mire a hatóságok kijönnek, a rendbontók már rég eltűntek, és akkor sem velük foglalkoznak, hanem a panaszossal töltik az időt, felveszik az adatait stb.

A csendőrség és az állami rendőrség nem tartozik az önkormányzat alárendeltségébe, de természetesen meg lehet hívni őket egy beszélgetésre – felelte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, aki szerint az is segítene, ha a helyi rendőrség ingyenesen hívható zöld számát és más hatóságok elérhetőségét is kifüggesztenék a város különböző pontjain.