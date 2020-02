Több baleset történt tavaly

Enyhén nőtt a bejelentett bűncselekmények száma tavaly Háromszéken, köztük a személyek ellen irányuló bűntettek is, az erdőgazdálkodásban tapasztalt kihágások, bűnesetek száma viszont jelentősen csökkent – egyebek mellett ez derül ki a megyei rendőr-felügyelőség 2019-es tevékenységét elemző közleményből.

Főként a bűnmegelőzésre összpontosítottak munkájuk során a háromszéki rendőrök, akik az előző évben több mint 15 ezer esethez szálltak ki, emellett 1500 tömegrendezvényen is részt vettek, valamint a 112-es hívószámon befutott hatezer lakossági bejelentés nyomán is helyszíneltek. Tanintézményekkel együttműködve közel kétszáz alkalommal szerveztek diákokat, pedagógusokat célzó tájékoztatókat.

A tavaly jegyzett bűncselekmények száma 2018-hoz képest 0,68 százalékkal nőtt. Ezek 53 százaléka személyek ellen irányult, közel ezer esetben vettek jegyzőkönyvbe ütlegelést, bántalmazást vagy hasonló erőszakos tetteket. Időszakos távoltartási rendeletet 88 alkalommal állítottak ki. Jó hír, hogy a súlyos erőszakos bűntettek aránya továbbra is elenyésző, 0,43 százalék Háromszéken. Csökkent a vagyon ellen elkövetett bűntettek aránya, az esetek többsége lopás volt. 2018-ban 975, tavaly 897 ilyen besorolású bűncselekményt jelentettek Háromszéken. A lakásokból, boltokból történt lopások is hasonló tendenciát mutatnak, számuk 21 százalékkal kevesebb volt, az autólopások száma 40 százalékkal esett vissza tavaly. Ezzel szemben több zsebtolvajlást jelentettek, nőtt a táskákból, autókból való lopások száma is. Vidéken 1950 bűncselekmény történt tavaly, ezek közül 58 gazdasági jellegű, a személyek ellen irányuló cselekmények száma megközelítette a 800-at.

A közlekedésrendészet 2019-ben közel 1600 ellenőrzést hajtott végre. Megyeszerte 107 közúti baleset történt, amelyek 23 esetben emberéletet követeltek, tízen súlyosan, 55-en pedig könnyebben sérültek. Pénzügyi-gazdasági vonalon több mint 350 rendőrségi ellenőrzés zajlott az előző évben, kihágást 175 alkalommal jegyeztek, és 55 ezer lejre bírságoltak is. 2019-ben közel 240 gazdasági bűncselekmény történt Háromszéken, ezek nyomán 34 ezer lej értékben koboztak el javakat, és lefoglaltak 1200 liter szeszes italt, illetve több mint 1500 csomag csempészetből származó cigarettát.

Az erdészeti bűncselekmények száma a megyében 22 százalékkal csökkent 2018-hoz képest, a rendőrséget közel 200 hasonló eset kapcsán keresték meg, emellett több mint 800 ellenőrzést is kezdeményeztek. Szabálysértést mintegy 600 alkalommal tapasztaltak, ezek nyomán 879 ezer lejre bírságoltak, illetve elrendelték kétezer köbméter faanyag lefoglalását is. A lakosság biztonsága érdekében polgári bejelentés nyomán 764 kivizsgálást kezdeményeztek, a jelzettekre 734 alkalommal sikerült megoldást találni.