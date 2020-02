„A sör demokratikus ital, a miniszter sem kap jobb sört, mint a kocsisa” – mondta egykor a Nobel-díjas német költő, Paul Heyse. E gondolat mentén indítjuk útra székely sörkalauzunkat, amely révén megpróbálunk irányt mutatni a napjainkban is zajló, erőteljes sörforradalom útvesztőjében. Mindezt nem egy profi, szakavatott nézőpontjából tesszük, hanem a laikus sörkedvelő szemüvegén át mutatunk be híresebb vagy éppen kevésbé ismert hazai, külföldi, nagyüzemi és kézműves habos nedűket. Sorozatunknak nem célja a reklám, az itt olvasottak a sörtesztet végző és a recenziót író személyes véleményét képezik. A sort a székely örök kedvenccel, a Harghitával nyitjuk meg.

Most határozottan a lokálpatrióta beszél belőlem, de számomra tényleg ez az aranysárga főzet jelenti a sört! Ez volt az első serital, amelyet valaha megkóstoltam, és ez volt az a serital, amely tinédzserkoromtól a mai napig végigkísért. Biztos vagyok benne, hogy nem ez a világ legjobb söre, de évekkel (15–20 esztendő) ezelőtt, amikor nem lehetett sok mást kapni, a Harghita volt számomra a hazai (romániai) sörök non plus ultrája.

Bár a Heineken állítja elő, a Harghita székelyföldi sör (hiszen csíkszeredai gyökerei vannak), amelyet mindenki annak és olyannak szeret, mint amilyen. Kissé vizesnek tűnik, de ettől még nem rossz; íze egy picit kesernyés, pohárba öntéskor a habja fehér és tartós. Összetevői között ott van a kukoricadara is, ám alighanem ez az egyetlen negatívum, amit a számlájára írhatunk. Az átlagosan szénsavas sör nagyon frissítő, itatja magát, ezért családi ebédhez, baráti beszélgetésekhez, a tábortűz mellé vagy éppen focimeccsnézéshez tökéletes!

Adatok: * gyártja: Heineken Románia w ára: 3,10 lej * alkoholtartalom: 4,5% w Balling-fok (szárazanyag-tartalom): 10.3°P * összetevők: víz, árpamaláta, kukoricadara, sörárpa, komló * típus: világos sör (pale lager) * színe: arany * pontszáma: 8/10.

Sörlexikon: Balling-fok/száraz­anyag-tartalom. A sör eredeti szárazanyag-tartalma komoly befolyással rendelkezik a sör minőségére, hiszen ez alapvetően a malátából származtatható. Ilyen anyag a maltóz, a dextróz, a fehérjék és a fehérjelebontási termékek. A szárazanyag-tartalmat Balling-fokkal (B°) jelölik. Ez minél magasabb, annál értékesebb a sör. A söripar részére az első cukorfoktáblázatot Karl Josef Napoleon Balling (1805–1868) készítette, így lehetett éppen ő a táblázat névadója. A meghatározott cukorfok súlya azt fejezi ki, hogy 100 kg sörlében hány kg cukor van.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)