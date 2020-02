Túrasível Háromszék legmagasabb csúcsára

Túrasível megközelíteni Háromszék legmagasabb hegycsúcsát, az 1777 méter magas Lakócát nem rendkívüli teljesítmény, mégis figyelemre méltó. Aki erre vállalkozik, akarva-akaratlanul arra is emlékeztet, hogy a Kárpátkanyar, a Háromszéki-havasok olyan sajátos világot és vonzerőt jelent, mely értékesebb, mint gondolnánk, e térség jóval gazdagabb, mint amilyennek látszik.

Háromszéki sízők, téli sportok és a természet kedvelői ha csak tehetik, télen is felkeresik a Lakócát. Túrasível pár órás út azt megközelíteni, nem a legnehezebbek közül való, csupán fizikai erőnlétet és felszerelést kíván. És valami mást is, ami fontosabb az előbbieknél: érdeklődő és lokálpatrióta lelket.

A sepsiszentgyörgyi Kopacz Zsuzsa három társával a napokban járt a Lakócán. Négy éve túrasíznek, ennek egyebek mellett az az előnye, hogy nagyobb távolságot tudnak megtenni, mint gyalog, arról nem is beszélve, hogy túralécen a mély hóban is jól lehet haladni. E sportágnak különben egyre nagyobb a rajongótábora, Brassó Pojánán már késő délután, este a túrasízők siklanak a sípályákon. Kopacz Zsuzsa és társai másodszor jártak a Lakócán túrasível, 2017-es januári kalandozásuk során csak estére értek fel, mínusz huszonöt fokos hidegben, ami a nagy szél miatt az ottani meteorológus szerint mínusz ötven Celsius-fokos hőérzetet jelentett. Aztán fejlámpákkal világítva síztek vissza, s bíztak benne, hogy nem keltik fel a farkasok érdeklődését. Most jóval barátságosabb körülmények között, ragyogó napsütésben tették meg ugyanezt az utat. Az Ölyvestől indultak, jelzett úton haladtak, s így a csúcsig 3–4 órát kellett menniük. Ugyanezen a szakaszon lefelé 2–3 órát tartott az ereszkedés, azaz a lesiklás.

Különösen gyönyörű a Lakóca és térsége. Másfél, két méteres lehetett a hó a csúcson, emberekkel nem is találkoztak – magyarázta érdeklődésünkre a turizmussal foglalkozó Kopacz Zsuzsa. A térségben viszont gyakoriak a motoros szánnal közlekedők, bármerre mehetnek. Kommandó egész környezete ökoturizmusra ideális hely, olyan természetjárók számára vonzó, akik tisztelik is a természetet – tette hozzá. Háromszék legmagasabb csúcsa ráadásul szimbólumértékű is, az efféle értékekre mindenütt tisztelettel tekintenek. Az egész vidék csendes, nem uralják a tömegturizmusra jellemző sajátosságok, más, mint Hargitafürdő vagy a Madarasi-Hargita. A Kommandó és a Lakóca környéki igen szép régiókra nagyon kellene vigyázni, turisztikailag arany középutat keresve kellene hasznosítani úgy, hogy őrizzék meg mostani, majdnem érintetlen jellegüket és a legkevésbé károsuljanak. Vigyáznunk kell arra, amink van – összegezett Kopacz Zsuzsa.