Most sem valami törvénytervezete vagy csodálatos szónoklata okán került be a hírekbe, hanem azért, mert szűkszavúan ugyan, de nagyon határozottan kijelentette: „Mától az SZDP-frakció tagja vagyok!”. Ami csak azért érdekes, mert Savin úr négy hónappal ezelőtt – ha jól számolunk, a Dăncilă-kormány megbuktatása tájékán – lépett ki az SZDP-ből. Február elején a Nemzeti Liberális Párthoz csatlakozott, majd kilépett onnan is, és függetlenként vett részt a törvényhozásban. Most ismét megérezte, honnan fúj a szél. (Agerpres)

HA A TECHNIKA BEFUCCSOL. Azt hinné az ember, hogy a romániai vasúti állapotokról már nem lehet több negatívumot elmondani, de a valóság mindig kreatívabbnak bizonyul: ezúttal Hunyad megyében, Piski határában sikerült olyan képeket rögzíteni, amelyek azt jelzik, hogy Erdélyben a 19. század óta legfeljebb visszafelé fejlődött a vasúti közlekedés. Az eset a 7-es főúton történt, ahol kedden felmondták a szolgálatot a nemrég felszerelt vasúti sorompók. Ez természetesen veszélyes helyzetet eredményezett, hiszen a vasút keresztezi a forgalmas főutat, így valamilyen módszert ki kellett találni arra, hogy a balesetek elkerülése érdekében leállítsák a gépkocsiforgalmat. Egy vasutas hölgy azonban egyszerűen megoldotta a problémát: hordozható kordonokkal torlaszolta el a forgalmat a főúton, amikor jött a vonat, majd amikor a szerelvény elhaladt, ugyanezzel a fáradságos, de kétségtelenül hatékonynak bizonyuló módszerrel összegyűjtötte a kordonokat, és útjukra engedte a türelmetlen autósokat. (Főtér)

KIS ROMÁNIAI ABSZURD. Szászkézd 14. századi parasztvára az UNESCO világörökség része, állapota azonban annyira leromlott, hogy mára életveszélyessé vált a várromban sétálgatni. De nem a helyi hatóságok hanyagsága miatt, 2017-ben ugyanis a település mintegy 10 millió eurónyi európai pénzt szerzett a parasztvár felújítására. Közbeszólt kicsit a bürokrácia is, minek következtében a munkálatokat csak 2019 nyarán lehetett elkezdeni. Azaz csak lehetett volna. Mert nem került senki, aki dolgozzon a vár felújításán. A szászkézdi polgármester is értetlenül bámul. (Főtér)