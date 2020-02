Újabb határidőt jelentett be csütörtökön Sepsiszentgyörgyön Adrian Veștea, a Brassó megyei önkormányzat vezetője azzal kapcsolatban, hogy várhatóan mikor szállhat fel az első repülőgép a Vidombák határában építés alatt álló nemzetközi légikikötőből, melynek létrehozását Kovászna Megye Tanácsa, valamint Sepsiszentgyörgy önkormányzata anyagilag is támogatja. Ha minden jól megy, 2021 júliusában megtarthatják a próbarepülést, a folyamatos üzemeltetés pedig 2022-től lesz lehetséges. A Brassó és a Kovászna megyei önkormányzati vezetők Mihai Veșteával, a fejlesztési minisztérium államtitkárával, valamint Sepsiszentgyörgy és Brassó polgármesterével a két megye regionális együttműködési lehetőségeit taglalták csütörtöki sajtótájékoztatójukon.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke házigazdaként felidézte: az elmúlt tíz év bebizonyította, hogy a jövő a regionális együttműködésben rejlik, Hargita és Maros megyével már hosszú ideje létezik ez a kapcsolat, de az elmúlt tíz évben Brassó megyével is elindultak egy közös úton, melynek célja a gazdasági-turisztikai kapcsolatok kiépítése, és egyik eszköze a közös infrastrukturális fejlesztések. Az elnök szerint sokáig nem lehetett jó viszonyról beszélni, de az utolsó évtizedben az intézményközi kapcsolatok is sokat változtak, így egészen más alapokról indulva lehet közös projektekben gondolkodni. Tamás Sándor megemlítette: az úthálózat korszerűsítését célzó közös, európai uniós forrásokból finanszírozott projekt, valamint a Brassó–Vidombák Nemzetközi Reptér létrehozása érdekében tett lépések példázzák a jó irányba tartó együttműködést. Remélhetőleg ezeket továbbiak követik, mint például egy gyorsforgalmi út kialakítása Brassó és Sepsiszentgyörgy között.

Adrian Veștea röviden ismertette a 2016 óta a reptér építésében történt haladást. Felidézte: hosszú ideig az elképzelést mostohagyermekként kezelték a kormányok, támogatást nem nyújtottak, így Brassó Megye Tanácsa végül egyedül látott neki, egyebek mellett hitelhez folyamodva. Tavaly megváltozott a helyzet, az előző, valamint a most éppen ügyvivőként működő kormány már forrásokat különített el a célra. Veștea ismertette, hogy a 2016–2017-es időszakban a szűk anyagi keretből a kifutópályán kívül keveset tudtak megvalósítani, 2018-ban a bankhitel révén elkészülhetett az utasterminál megvalósíthatósági tanulmánya, majd tavaly lezárták a kivitelezési közbeszerzést is, építési engedéllyel, valamint a szükséges hatósági jóváhagyásokkal is rendelkeznek, így hamarosan a munkavégzési parancsot is kibocsáthatja az önkormányzat. A szerződés értelmében a 12 ezer négyzetméteres utasterminált – amely a bukaresti és a kolozsvári után a harmadik legnagyobb lesz az országban – kilenc hónap alatt kell felépítenie a kivitelezőnek. Emellett szintén ez év során a további kiegészítő építkezésekre is meg kell kötniük a szerződéseket. Ha a kivitelezők teljesítik a vállaltakat, az infrastruktúra kiépül, a teljes beruházás kilencven százalékát az év végéig le tudják zárni. Az önkormányzat 214 millió lejt különített el erre a célra. Jövő tavasszal már a légi irányítási kérdésekre tudnak összpontosítani. Derűlátó számítások szerint az első repülő júliusban felszállhat a légikikötőből, de folyamatos szolgáltatásra 2022-től lehet számítani, az európai uniós előírások ugyanis kötelezik az önkormányzatot, hogy a létesítményt szakvállalatnak engedje át. A kiszerződésre leghamarabb 2022 első felében lesz lehetőség. Veștea arról is beszámolt, hogy már több légitársasággal folynak a tárgyalások, de érdemi előrelépés csak azután várható, hogy a légikikötő minden tekintetben üzemképes lesz. Számításaik szerint a reptér évi egymillió utast szolgál majd ki, és csak a légikikötő működtetése ezer új munkahelyet jelent majd, emellett a kapcsolódó szolgáltatások várhatóan további hétezret generálhatnak.

Mihai Veștea, a fejlesztési és közigazgatási minisztérium jelenleg ügyvivőként tevékenykedő államtitkára a reptér kapcsán nem nyilatkozott, viszont pár, az önkormányzatokat érintő hírrel szolgált. Ezek szerint a Helyi Fejlesztések Programjára elkülönítették a szükséges keretet a folyamatban lévő vagy indulás előtt álló beruházások támogatására. Emellett elérték, hogy a Regionális Operatív Program kerete 2,4 milliárd euróval bővüljön, így több tengelyen gyarapodott a lehívható összeg. Ez Sepsiszentgyörgyöt is érinti, mivel több pályázatuk forráshiány miatt várólistára került. Ami a úthálózat kérdését illeti, az államtitkár Tamás Sándor felvetésére válaszolva elmondta: a Brassó–Bákó autópálya esetében elindítják a megvalósíthatósági tanulmány összeállításához szükséges közbeszerzési eljárást, majd, amint a tanulmány elkészült, egyeztetnek az érintett megyék önkormányzataival, egyebek mellett a majdani pályához rendelhető közúti beruházásokról. Ami a Brassó–Sepsiszentgyörgy gyorsforgalmi utat illeti, az államtitkár csak annyira szorítkozott, hogy keresik a megoldást.

George Scripcaru, Brassó polgármestere arra hívta a fel a figyelmet, hogy az infrastrukturális fejlesztések kérdése túlmutat az etnikai hovatartozáson, ezért az elkövetkező években is arra kell törekedni, hogy megtalálják azokat a megoldásokat, ahogyan ezeket a fejlesztéseket össze tudják majd kapcsolni, egy regionális hálózat kialakításának irányába mozdulva el. Meglátása szerint a háromszéki elöljárókban megfelelő partnereket találtak.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere Tamás Sándorhoz csatlakozva kifejtette: a két megye, valamint a megyeszékhelyek elmúlt tíz évben lezajlott közeledésének az eredménye a reptér is. A beruházásból mindenki nyer, ráadásul, amennyiben sikerül továbbiakkal kiegészíteni, így a gyorsforgalmi út megépítésével, az a térség további fejlődését hozhatja magával. Tamás Sándor a gyorsforgalmi út kapcsán jelezte: mindkét megyei önkormányzat forrásokat különített el a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A jelenlévők egyébként úgy értékelték, hogy egy esetleges kormányváltás nem befolyásolhatja negatívan a reptér építését, mivel a beruházást úgy tervezték el, hogy regionális összefogással, nagyjából önerőből is le lehessen zárni.