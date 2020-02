A 29 éves magyar válogatott kapus 2014 óta az első magyar labdarúgó, aki pályára lépett a BL kieséses szakaszában Szalai Ádám után, 2007 óta pedig az első magyar, aki kezdő volt a legrangosabb európai kupasorozat tavaszi idényében Fehér Csaba után.

A német csapat jobban kezdett, a találkozó elején az angol gárda kapusa, Hugo Lloris csak a kapufa segítségével tudott menteni, és bár később a túloldalon a magyar válogatott Gulácsi Péternek is volt egy bravúrja, alapvetően a Leipzig irányított. Gólt azonban nem szereztek a németek. A második félidő angol helyzettel indult, Gulácsi pedig ismét remekül védett, azonban ezt leszámítva a lipcsei együttes játszott fölényben, s egy Timo Werner által értékesített tizenegyesgóllal győzni is tudott. Hátrányban magára talált a házigazda, de egyenlíteni nem sikerült a londoniaknak, amihez Gulácsi is nagyban hozzájárult egy újabb bravúrral, amikor Giovani Lo Celso szabadrúgását a kapufára tolta.

A játéknap másik mérkőzésén a BL-újonc olasz Atalanta jószerivel el is dön­tötte a párharcot, ugyanis pályaválasztóként a Milánóban 4–1 arányban dia­dalmaskodtak a Valencia felett.

Eredmények, nyolcaddöntő, első mérkőzés: Tottenham Hotspur–RB Leipzig 0–1 (gólszerző: Werner 58. – tizenegyesből), Atalanta–Valencia 4–1 (gólszerzők: Hateboer 16., 63., Ilicic 42., Freuler 57., illetve Cserisev 66.). A visszavágókat március 10-én rendezik. (miska)