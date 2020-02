Elfogadták Barót költségvetését

Lázár-Kiss Barna András felvezetőjében hangsúlyozta: van ok a bizakodásra, hiszen ez egy olyan költségvetés lesz, amelynek elfogadásával látni lehet az alagút végét, nem úgy, mint az előző években, amikor mindenki tudta: ha nincs kormánytámogatás, szeptember-októberre elfogynak a pénzek. 2018-ban 900 ezer, 2019-ben pedig több mint egymillió lejt kapott a kormánytól költségvetés-kiegészítésképpen a város.

Ennek is köszönhető, hogy a tavalyról megmaradt 300 ezer lej, és ezt a város saját költségvetésébe foglalták bele. „Annyi pénzünk van, hogy mindenre jut, a fizetésekre, a fejlesztésekre is. Olyan költségvetésünk van most, amilyen 2013 és 2017 között volt. Ezekben az években lehetett tervezni, és megvalósítani különféle dolgokat, a 2020-as év is egy ilyen lehet” – derült ki az elöljáró felvezetőjéből.

A város összköltségvetése idén 9 459 000 lejre rúg, ebből a különböző fizetésekre 5,1 millió lej megy el, 3 millió a működési költségeket fedezi. Elkülönítettek pénzt a felvett kölcsön utáni részletek törlesztésére, ami évi 410 ezer lej. Támogatják a kórházat, a sportot, a kultúrát, a szociális és a beteg­ellátást, pályázási lehetőségek is lesznek. A Laura Ház és a Diakónia Keresztyén Alapítvány nyújtott be fizetésemelési kérelmet, ám egyelőre maradnak azzal a támogatási összeggel, mint tavaly, így 110 ezer lej jut ennek a két egyesületnek. Az elöljáró megjegyezte, bár most nem emelték a támogatás mértékét, de nem zárkózik el a tárgyalás elől, és ha úgy van, lehet szó emelésről is. Jelentősebb pénzeket különítenek el az iskolahálózatra is, a tartalékalapba 50 ezer lejt tettek, a szociális juttatásokra 1 millió 100 ezer lejt ütemeztek be.

Milliók fejlesztésekre

3 millió lejt szánnak beruházásokra: a piac felújítására, a külső ANL-tömbházra és a Millenniumi Parkra hamarosan közbeszerzést hirdetnek. A városi kórház sürgősségi osztálya előtanulmányának elkészítésére 10 ezer lejt irányoztak elő, pénzeket különítettek el a bibarcfalvi víz- és csatornahálózat kivitelezésére, a felsőrákosi vízhálózat folyatására, a korszerű tűzoltóállomás befejezésére. Ez utóbbinál a munkálatok 80 százalékát már elvégezték, kisebb beavatkozások vannak hátra, ezért ez a beruházás áll jelenleg a legközelebb a befejezéshez. A több évtizede mindig csak épülő campusnál is dolgoznak, még nem látványos a munka, de elkezdődött, erre is szánnak költségvetési pénzeket – derült ki. Nekifognak a Felső-Víz utcai hídnak, a Petőfi utcainál még hátravan az aszfaltozás, idén ez is elkészül. Aszfaltoznának a helyi buszmegálló mögötti tömbháznegyedben egy 170 méteres útszakaszt, amire szintén megvan a pénz, csak a kivitelező megyei útügy még nem fogott neki. Szintén aszfaltoznának még idén a Felső-Víz utcában, a Vajgyár-hídtól le egészen a tűzoltószertárig – ez egy 320 méteres szakasz, most hirdették meg a közbeszerzést erre. A Petőfi utca is figyelmet kap, hiszen itt hamarosan elkezdődhet a járdák, zöldövezetek rendbetétele. A polgármester tervei szerint a cél, hogy rövid időn belül aszfaltúttal kössék össze a Felső-Víz és a Petőfi utcát.

Az RMDSZ-frakció javaslatára a város alsó felében lévő Stadion utcát összekötnék a bekötőúttal, végig leaszfaltoznák, rendeznék a járdákat és a zöld­övezetet is. Bibarcfalván a felső borvíznél lévő, 150–160 méteres utcát kellene leaszfaltozni – erre is van fedezet. A város köpeci és olaszteleki bejáratánál is végeznének útfelújítási munkálatokat. Lázár-Kiss Barna felhívta a testület figyelmét, hogy a város főutcáján azért nem végeztek nagyobb infrastrukturális javításokat, mivel köztudott, hogy a megyei tanácsnak van egy pályá­zata a megyei besorolású utak teljes felújítására. A Kossuth utca is szerepel ebben, így vélhetően két éven belül ezek az utak – az azokat szegélyező járdákkal együtt – teljesen megújulnak majd.

Az ellenzék javaslatai

A költségvetés elfogadása előtt az ellenzék nevében Nagy István szólalt fel, aki kérte, hogy a városban minél több parkolóhelyet alakítsanak ki, valamint különítsenek el pénzt a bibarcfalvi víz- és csatornahálózat kivitelezésére és a bibarcfalvi, egykor szebb napokat megélt borvízfürdő felújítására, valamint a miklósvári ravatalozóház munkálatainak elkezdésére. Nagy arra is emlékeztette a jelenlévőket, hogy az általa végzett számítások szerint egy ötszörös költségvetés-növekedéssel kell számolni most úgy, hogy például a fizetések 2011 óta a kétszeresükre sem emelkedtek a hivatalban. Hét-nyolcszor akkora beruházásra szánt pénz áll most a városvezetés rendelkezésre, mint 2011-ben, amikor ő volt a polgármester Baróton. „Ne feledjük, hogy sokszor a kevésből többet is ki lehet hozni, itt most nem pénzhiány van, hanem nincs megfelelő, odavaló ember, aki elvégezze a kisebb munkálatokat a városban és a hozzá tartozó falvakban, és bizony, ezek is fontosak lennének” – mondta. Azt is hozzátette, hogy támogatni fogják a 2020-as költségvetés elfogadását.

Lázár-Kiss Barna polgármester az ellenzék javaslatával kapcsolatosan elmondta: a miklósvári ravatalozóházra és a bibarcfalvi víz-és csatornahálózatra is különítettek el összegeket. Parkolóhelyeket lehet kialakítani a városban – csak éppen meg kell találni a helyet, hogy hová. Jelenleg erre a városközpontban nincs lehetőség, és nincs is olyan ingatlan, terület, amelyet meg lehetne vásárolni jó áron azért, hogy ott parkolókat alakítsanak ki. Egyetlen megoldásként az iskolai futópálya és az ott lévő garázsok közötti, jelenleg füves terület kínálkozik, azt kellene átalakítani parkolásra alkalmas területté.

Barót város 2020-as költségvetését végül az előterjesztett formában, módosítások nélkül, a jelen lévő tanácsosok egyöntetű támogatásával elfogadták.

Albert Egon