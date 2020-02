Ha nem megy ki szemetet szedni, akár unatkozhatott is volna – mesélte nevetve lapunknak a mikós diáklány, így, miután elvégezte az otthoni teendőit, két zsákkal indult útnak, hogy felszedje a szanaszét heverő hulladékot. Magyarázatként fűzi hozzá: a Pacé közelében nőtt fel, ma is ott laknak, szívéhez nőtt a táj, „mindig arra tanítottak, hogy ott ne szemeteljek” – mondta, s mint az a szombati szemétszüretről készült Facebook-bejegyzésében olvasható, nem szeretné elveszíteni ezt a helyet csak azért, „mert az emberek nem tudnak vigyázni a saját környezetükre, az otthonukra”.

Hella gyakran megfordul a Pacén, kutyát sétáltat, ám egy ideje már nem meri szabadon engedni, mert attól tart, olyasmi kerül kedvence szájába, ami akár veszélyes is lehet. Szomorúsággal tölti el, hogy az egykor szép, oly sok városlakót vonzó erdő alatti terület csúnya lett a felgyűlt hulladék miatt. A hét végén zömmel pillepalackot szedett össze, szétmálló papírt, különféle csomagolóanyagot és sörösdobozokat, de rengeteg cigarettacsikket is talált, a „zsákmányt” pedig lecipelte a Büdös-kút szomszédságában felállított hulladékgyűjtőhöz. Úgy érzi, nem volt könnyű, amire vállalkozott, de megérte egy órát arra szánni, hogy szeretett kirándulóhelye tisztább legyen. Gondolt már arra is, következő alkalommal megszervezi a munkát, és ehhez társakat is keres – utóbbira pedig jó esély mutatkozik, a szombati akcióról készült bejegyzését száznál többen osztották meg, számtalan elismerést is kapott, s többen jelezték, csatlakoznak a kezdeményezéshez. Még a Tega Rt. is tolmácsolta elismerését, és megosztotta a felvételeket.

Csákány László hozzászólásában a szemerjai lakosok nevében köszönte meg a diáklány önzetlen munkáját. A Szemerja-Görgő Közbirtokosság elnöke érdeklődésünkre kifejtette: a Pacén és környékén évente szerveznek hasonló akciókat, s arra is volt már példa, hogy iskolák jelentkeztek, diákok vettek részt ebben a munkában, állandó partnerük a Tega is, mely ilyenkor több teherautónyi összegyűjtött szemetet szállít el. Sajnos, a Szemerja-patak medrében sem jobb a helyzet, a közkedvelt kirándulóhelyen háztartási hulladék mellett bontott épületek maradványait és elektromos hulladékot is találtak már. Csákány kitért arra is, hogy a Libacsárdához vezető úton gyakran gyűlnek össze autók, a látogatók pedig olyan bulit csapnak, hogy az a szomszédokat is zavarja, másnapra pedig ott marad a szemét utánuk. Úgy véli, Hella kezdeményezése jó és értékes, ám másoknak kellene észbe kapniuk, hogy valami nincs rendjén. Álláspontja szerint „hiányzik az egészséges hozzáállás a természeti értékeinkkel szemben”. Lassan 20 éve vezeti a közbirtokosságot, és 20 évvel ezelőtt is ugyanezzel a helyzettel szembesültek, akkor is gyermekek szedték a szemetet. „Az a szomorú, hogy ilyen gesztusok mellett is ugyanazon problémákkal küzdünk, nem értjük meg, hogy mi tulajdonképpen a természet után élünk” – fogalmazott.