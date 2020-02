Kutyatámadás a Kőrösi Csoma Sándor utcában

Hermányék egyik kislánya 4, a másik 5 éves. A sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utcában laknak, az óvoda is ott található. Épp akkor érkezett haza a szomszéd, amikor elindultak az óvodába, a távirányítóval kinyitotta a kaput, és beállt az autóval. Közben azonban kutyája kiszaladt az utcára. A lányok már elhaladtak ugyan a kapu előtt, de az eb utánuk vetette magát, és nekiugrott a kisebbiknek. A dada megpróbálta védeni a kislányt, elétette a lábát, megfogta az állatot, mely ekkor feléje fordult, leterítette a földre, összevissza harapta, végül – szerencse a szerencsétlenségben – zsákmánynak tekintve a bal lábát, azt rángatta, de nem engedte el. A nagyobbik kislány visított, közben az úton jártak az autók és néhány gyalogos is, egy másik szomszéd is hazaérkezett, de figyelemre sem méltatva a történteket, bement a kapun. Nemsokára futva érkezett egy férfi, aki távolabbról észrevette, hogy a kutya nekiugrott a kislánynak, de mire odaért, már a nőt harapta az állat. Puszta kézzel szaladt neki, hátulról elkapta a nyakát, ütötte a fejét, míg az valahogy elengedte a hölgyet. Közben a tulajdonos is megjelent, és bevitte az állatot.

A dada telefonált az anyukának, aki a munkahelyéről azonnal hívta az 112-es sürgősségi számot, a férjét, és indult a helyszínre. Szörnyű látvány fogadta: a járdán hatalmas vérfoltok, a kislányból és a dadából ömlik a vér, a nagyobbik gyermek sokkos állapotban. Szerencsére azonnal jött a mentő, és vitte a sérülteket. A kislány negyvenperces műtéten esett át. Biztosan maradandó nyomok lesznek a karján, s talán a lelkében is. Szerdáig beutalták a sebészetre. A dadának négy helyen varrták össze a lábát, de azonkívül is rengeteg seb és kék folt van rajta. Három napig nem állhatott lábra, most is csak bottal tud járni. A nagyobbik lánynak azóta viselkedési zavarai vannak, állandóan sír, nem akar piros színt látni. Az anyuka mindhármukkal pszichológushoz jár.

A kutyáról

A kutya fajtiszta amerikai akita, melyről ezt írja a kutyaközpont.hu: „Nagy múltú harci eb. Eleinte kutyaviadalok népszerű főszereplője volt, s emiatt majdnem kipusztult. Később a véres viadalokat betiltották, és a fajta újból felvirágzott. Ma már szinte kizárólag kedvencként vagy sportkutyaként tartják.”

Tavaly is történt egy hasonló eset ezzel a bizonyos állattal, amikor szintén kiszabadult, és az egyik szomszédasszonynak a bichon kutyáját szabályszerűen széttépte, úgy, hogy a hölgy kezét is megrágta. Ő is kórházba került harapásnyomokkal és agyrázkódással. Végül nem jelentette fel a tulajdonost, mert szomszédok, nem akart ezzel konfliktust gerjeszteni.

A gazda álláspontja

Șerban Mihai 82 éves, lapunknak azt mondta, hogy nem vad a kutyája, de nem tagadta a múltkori esetet a bichonnal. Szerinte csak azért futott ki mindkét esetben az állat, mert érezte a kutyaszagot, a kislányoknak is van ugyanis egy kutyájuk. Mint mesélte, a jószág nem akarta bántani a kislányt, csak megpróbálta elvenni tőle a babát, amelyet a karjában vitt. Valójában azért harapta meg a dadát, mert ő megrúgta, hogy ne bántsa a kislányt. Hozzátette: ő végig a helyszínen volt, igazából ő szedte le a kutyát a dadáról. Ebben a történetben csak annyi az ő hibája – vallotta –, hogy nem vigyázott jobban az állatra, hogy az ne szaladjon ki. Azt mondja, megtéríti a kárt, és minden kezelési költséget felvállal, de ennél többet nem tud tenni. Bízik benne, hogy sikerül barátságos úton rendezni az ügyet.

Az anyuka azonban visszautasította a pénzét, és kijelentette, hogy minden törvényes utat végigjár a gyermekei érdekében, és azért, hogy mindez többször ne ismétlődhessen meg. A tulajdonos a családot és a Háromszéket is arra kérte, legyünk tekintettel a korára, és arra, hogy súlyos beteg a felesége és a lánya is.

A megmentő

Cales József Florin éppen egy javítóban hagyta az autóját, és gyalog érkezett a feleségével, amikor a támadás történt. Mint lapunknak elmondta, nem gondolkodott sokat, azonnal a gyermekek segítségére sietett. Hirtelen nem volt más ötlete, a sapkájába dugta bele a kezét, és úgy ütötte a kutyát, közben pedig magyarul és románul is kiabált rá, amíg az elengedte a dadát. A tulajdonos nem volt jelen, amikor megérkezett, azt kérdezte, hogy mi történt. Ma már ő is csodálkozik, hogy volt bátorsága nekimenni egy ekkora kutyának, de mérlegelésre nem volt idő, cselekedni kellett. Annyira sajnálta a kislányokat, hogy miután jött a mentő és ők továbbálltak, meg is siratta őket.

A törvényes utak

A péntek délutánt a sürgősségen töltötte a család, a hétvégén beszéltek a szomszéddal, megpróbálták megérteni, hogy mindez hogyan történhetett meg. Miután minden részletet megtudtak, hétfőn feljelentést tettek a rendőrségen, látleletet kértek a törvényszéki orvostól, és jelentették az ügyet az állategészségügyi igazgatóságon is, ahol megtalálták a kutya adatait. Állítólag van rendőrségi felvétel az esetről, annak a vizsgálatát is kérték. Mindenki megígérte: a törvény lehetőségei szerint mindent megtesz azért, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő. „Ha szükséges, a törvényszékre visszük az ügyet, mert a gyermekeink egészségénél nincs fontosabb számunkra” – fogalmazott az édesanya, aki szerint pénteken a tulajdonos is felment a sürgősségre, és azt mondta a fertőző osztály vezetőjének, hogy a kutyája megharapott egy nőt. Amikor a fertőzős orvos meglátta, hogy miről van szó, elcsodálkozott. „Ez bizony nem harapás volt, hanem támadás, amit elég nehéz ismeretségen keresztül eltussolni, mint ahogy egyesek megszokták a régi rendszerben” – mondta lapunknak Hermány Imola.

Kérdések és félelmek

Nem érti, hogy miért nem segített senki, miközben ott visítottak a gyermekek az utcán – mondta az anyuka. Persze, nem várja el, hogy valaki szembeszálljon egy 45 kilós harci kutyával, de ma már mindenkinek van telefonja. Miért ő volt az első, aki megcsengette a segélyhívót? És ha kiszabadul egy ilyen kutya, miért nem rohan azonnal utána a gazdája?

Később biztos forrásból megtudta a család, hogy a szemközti rendőrségi épületben egy hivatalnok cigarettázás közben végignézte a történteket, ő is elmulasztotta a segélyhívást. „Vajon miért nem telefonált, miért nem szólt a kapusnak, miért nem...? Hogy történhetett meg mindez 8 óra 10 perckor, a város központjában, egy óvoda és egy iskola szomszédságában?” – sorjázza keserű kérdéseit az édesanya. Rengetegen viszik ilyenkor a gyermekeiket iskolába, óvodába, és minden autónak arra kell továbbmennie. Ezúton is köszöni Cales József Florinnak és Hegyes Adélnak, a dadának, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a kislányai védelmében.

Hermány Imola orvos, aki ilyenkor a legrosszabb forgatókönyvekre is gondol. Sze­rinte a gyermekek lelki sérülései még súlyosabbak, mint a fizikaiak, egy ilyen esetnek olyan későbbi következményei is lehetnek, mint az epilepszia, cukorbetegség, depresszió és más krónikus betegségek, melyekből gyakorlatilag nem lehet kigyógyulni. És ha – ne adj’ isten! – bármi hasonló történik, egyből erre fognak gondolni. Ez a „kis felelőtlenség” gyakorlatilag megváltoztatta az életüket.