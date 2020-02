Éljünk, haljunk környezetkímélően

Aztán Thomas Malthus (1766–1834) és követői azt állították, hogy szükségesek a háborúk vagy az emberek millióit pusztító csapások, hogy fogyjunk. Volt is ezekből része az emberiségnek, ennek ellenére mostanra már hét és fél milliárdan tapossuk a sárgolyót. És olyan ügyesen uralmunk alá hajtottuk és kizsigereltük, és úgy szennyezzük, hogy maholnap élhetetlen lesz. Van olyan becslés, amely szerint a Föld nyugodtan csak mintegy 300 millió embert tudna eltartani.

Most Malthus egy kései utódjának, az angol Particia MacCormack filozófiaprofesszornak az a véleménye, hogy mivel az emberi lények vétkesek az éghajlatváltozást kiváltó káros gázok kibocsátása miatt, és ugyebár több ember több kibocsátást jelent, a legjobb lenne, ha az emberiség gyorsan abbahagyná a szaporodást. Kapott is ezért hideget, meleget a hölgy, és sokan javasolták, hogy legyen már ő is sürgősen öngyilkos. Pedig csak azt állította, amit a környezetvédők, hogy a Földet természeti erőforrásként kezeljük, amelyet végtelenül kihasználunk, kimerítünk és szorgalmasan tönkreteszünk. A környezetvédők hősiesen harcolnak a Föld megmentéséért, de úgy veszem észre, hogy nálunkfelé az emberek mintha még örvendenének is a globális felmelegedésnek, aminek következtében nem volt tél az idén, és így nem kellett sok fát hasogatni vagy gázt eltüzelni.

Szóval az emberek szeretnek jó melegben jól élni, nem baj, ha közben szennyezik a környezetet. Mivel az emberiség állandó energiahiányban szenved, a környezetvédők kitalálnak mindenféle okos dolgot. Például azt mondják: használjunk elektromos autót, mert az nem szennyez. És a villamos energia előállítása? – kérdem én. Az atomenergia nem jó, mert veszélyes, és az atomhulladék káros. A németek be is zárták atomerőműveiket, és most a franciáktól veszik az áramot, akik szintén atomerőművekben termelik azt. Aztán elindítottak néhány szénerőművet is. A magyarokat is szapulják a paksi atomerőmű miatt. Nem kellett nekik a bős–nagymarosi vízerőmű sem a Dunán, csak Szlovákiának. A magyaroknak onnan aztán se áramuk, se vizük, csak ha vesznek, illetve ha engednek nekik a szlovákok. A szélerőművek zavarják a madarakat. A naperőműveknél használt akkumulátorok előállítása, majd megsemmisítésük szintén szennyezi a környezetet. Kezdetben istenítették a bioetanolt (autó-üzemanyag helyett), amelyet repceolajból vagy nádcukorból készítenek, bár a végén az is szén-dioxid-kibocsátással jár. Ráadásul a cukornádat és a repcét meg kell műtrágyázni. A műtrágyát földgázból készítik, és az is szennyezi a környezetet. De hát az energia, mint a hajózás: szükséges. (Navigare necesse est.)

A környezetvédők felülnek a repülőre (amely ugyebár ugyancsak erősen környezetszennyező), elmennek egy jót tanácskozni, és aztán minden marad a régiben. A nagy szén-dioxid-kibocsátó országok – Amerikai Egyesült Államok, Kína és India – köszönik szépen, jól vannak. Nekünk meg jól oda kell figyelnünk, hogy minél környezetkímélőbben utazzunk, együnk, éljünk. És a legeslegutolsó jó környezetbarát cselekedetünket úgy tudjuk megvalósítani, ha amerikai példára halálunk után komposztáltatjuk magunkat. Ezt Washington államban már engedélyezik. Ha valaki azt kéri, hogy hamvasszák, akkor azt már itt is lehet. (Sőt, az anyós hamvait beleteszik egy homokórába, hadd dolgozzon halála után is.) De a hamvasztás is igen-igen környezetszennyező, és nemcsak a tüzelőanyag-elégetés miatt, hanem mert a levegőbe kerül a fogakban található tömőanyagból a higany és a sok, általunk elfogyasztott káros anyag füstje is.

De a komposztálás sokkal környezetbarátabb. Nem kell hozzá koporsó sem. (Spórolunk a fával is.) Az embert csak beleteszik egy vászonzsákba, szalmával, faforgáccsal veszik körül, és egy zárt komposztálóban megfelelő hőfokon 3–7 hét alatt humusz lesz belőle, amely kitűnő táptalaj.

A temetőben meg csak úgy kárba megy az ember...