Vita az új vezető ügyészek miatt

Gabriela Scutea a legfőbb ügyészség, Crin Bologa a korrupcióellenes ügyészség (DNA), Giorgiana Hosu pedig a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) vezetésére kapott hároméves megbízatást. Közülük csak Bologa kinevezését támogatta a bírák és ügyészek szakmai szervezeteként működő LBT, a másik két jelölt vezetői alkalmasságát megkérdőjelezte. A DIICOT-nak 2019 októbere, a legfőbb ügyészségnek 2019 áprilisa, a DNA-nak pedig 2018 júliusa óta ideiglenes vezetője volt.

A tegnapi kinevezéseket kifogásolta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ): a párt Facebook-oldalán közzétett állásfoglalás szerint Klaus Iohannis államfő és Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter megszegte az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében megfogalmazott ajánlásokat, amelyek szerint a főügyészek kinevezésekor tiszteletben kell tartani az LBT véleményezését. „Egy normális Romániában nem lehetne kinevezni a főügyészeket az LBT hozzájárulása nélkül. Ezt mondta Iohannis elnök is, és az NLP is, amikor Tudorel Toader (volt igazságügyi miniszter – szerk. megj.) az LBT negatív véleményezése ellenére három alkalommal is Adina Floreát jelölte a korrupcióellenes főügyészi tisztségre. Ma Iohannis elnök az LBT jóváhagyása hiányában nevezett ki két főügyészt” – olvasható a közleményben, mely szerint az államelnök és az igazságügyi miniszter el kellene hogy magyarázza az embereknek, „mi ez a nagy sietség”, illetve hogy „miért csak akkor jók a szabályok, amikor másoknak kell alkalmazniuk azokat”. Az MRSZ vádjaira válaszolva Ludovic Orban ügyvivő kormányfő úgy vélekedett: a jelölteket „pártatlan, objektív” eljárás alapján választották ki, az LBT véleményezését pedig az államfőnek nem kötelező figyelembe vennie. Orban felidézte: az időközben európai főügyésszé választott Laura Codruța Kövesi sem kapta meg az LBT támogatását, sem akkor, amikor Románia legfőbb ügyészévé, sem akkor, amikor a DNA főügyészévé nevezték ki.

Az ügyészségi vezetői tisztségek a tavaly őszig kormányzó Szociáldemokrata Párt (SZDP) és a jobboldali elnök közötti konfliktus örökös ütközőzónájának számítottak. Az SZDP egyik presztízsgyőzelmeként ünnepelte 2018-ban, hogy – az alkotmánybíróság támogatásával – sikerült rákényszerítenie Iohannist: mentse fel Laura Codruța Kövesit, a vezető politikusok százait rács mögé juttató DNA főügyészét, akit az SZDP túlkapásokkal és visszaélésekkel vádolt. A korábbi szociáldemokrata kormány igazságügyi minisztere, Augustin Lazăr akkori legfőbb ügyész ellen is támadást indított, de őt nem sikerült eltávolítania: a poszt tavaly tavasszal, Lazăr második hároméves mandátumának lejártával üresedett meg. Az SZDP-kormánynak azt sem sikerült kikényszerítenie, hogy az államfő kinevezze a DNA élére az akkori igazságügyi miniszter jelöltjét.