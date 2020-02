potrohú

pókanyó

a pékségben

a szennyezett

mennyezetre

nyálból való

málló

hálót

font, –

pont.

A kópé

póknép

pótlék-

hálókat eresztve

keresztbe

a pókasztal fölött,

hálóból ebédlőt kötött.

Félt a péppel pepecselő pék,

hogy odapök

a pók,

illetve a liszttel

hintett púpos pépre tisztel.

Ezért leseperte az apróka

pókpárt a padlóra.

Csattant a fapapucs –

Fuccs!

Így járt pórul a két pupák

pék

pók.

Pukk.



Szabó T. Anna: Öltözés

Ez itt egy póló.

Ez itt egy lyuk.

A fejünket most hopp,

beledugjuk.

Előbb a fej,

aztán a kéz –

felvettem, kész!

Most meg a nadrág,

most meg a szoknya,

fiú is, lány is

gyorsan megszokja.

Remélem, hogy kegyed ül:

felöltöztem egyedül!

Majd elájul a család:

Nahát! Már nem kacsaláb!



Lackfi János: Vízgereblye

Az eső

vízcsapja

mintha megeredne,

vize autó ablakán

pereg le,

száz csápja

gereblye,

lefele

iramodik a cseppje,

az ifja

szalad sietve,

lassan

araszol az öregje,

fényt dobál

valaki az üvegre,

csurog a patakja,

gyöngyözik a habja,

ablaktörlő

két szélre

kicsapja

az ég

az egereket itatja.