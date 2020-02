A rendelkezés vonatkozó előírása elsősorban a nagy iskolákat érinti, ahol korábban megszokottá vált, hogy a szülők választottak tanítót, és előfordult, hogy míg egyik osztályba túljelentkezés volt, a másik osztály tanítóját a szülők megbélyegezték azzal, hogy hozzá jóval kevesebben iratkoztak – részletezte a főtanfelügyelő. Szerinte, ha megszűnik a pedagógus kiválasztásának lehetősége, felértékelődik minden tanító, és a gyermekek egyenlő eséllyel jutnak be egyik vagy másik osztályba. Kiss Imre jónak tartja, hogy megyeszinten egységes lesz az eljárás, kivételt képeznek az alternatív oktatási módszerek szerint működő osztályok, ahol előnyt jelent, ha az iskolába induló gyermek hasonló óvodába járt, illetve ha a nagyobb testvér is ilyen osztályban tanul. A tanfelügyelőségnek hétfőig kell kidolgoznia egy sajátos módszertant az elosztásra, azt jóvá kell hagynia a tanfelügyelőség vezetőtanácsának, és csak azt követően közlik ezt az iskolákkal.

Korábban a bukaresti főtanfelügyelő-helyettes jelentette be, hogy a fővárosi iskolákban ábécé sorrendben vagy sorshúzás alapján fogják elosztani az előkészítő osztályba készülő gyermekeket a beiratkozás első szakaszának lezárása után, és a tanítók is sorshúzás alapján tudják meg, ősztől melyik osztályban fognak kezdeni. Ezzel az eljárással azt a temesvári gyakorlatot követnék, amit négy esztendeje alkalmaznak, és amit annak nyomására vezettek be a Bega-parti városban, ahonnan az országos diszkriminációellenes bizottság elé került egy ilyen ügy, ott pedig arról döntöttek, hogy minden gyermeknek egyenlő esélyt kell biztosítani a jelentkezéskor.

Kovászna megyében százhúsz osztályban 2221 helyet hirdetnek meg az iskolák, közel ezerötszázat a magyar tannyelvű osztályokban, több mint hétszázat a román tagozaton. A tervezet szerint négyszázan összevont osztályokban kezdenek, közülük háromszázan magyar tannyelven. Magyar Step by Step osztály indul Sepsiszentgyörgyön a Váradi József Általános Iskolában és Kézdivásárhelyen a Molnár József Általános Iskolában, Waldorf osztály pedig a megyeközponti Nicolae Colan Általános Iskolában. A korábbi évekhez hasonlóan csak Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen lesznek iskolakörzetek. Az előkészítő osztályokba történő beiratkozás március 4–23. között zajlik, előtte tájékoztatókon ismertetik a szülőkkel a szabályzatot, és nyílt napokat szerveznek az iskolák. A beiratkozással kapcsolatos információk elérhetőek az isj.educv.ro honlapon.