Elfogadták Kovászna költségvetését

Nehéz kezelni a pénzt, megtalálni az egyensúlyt. Nem lehet mindent megvalósítani, amit szeretnének, például az útjavítások, közvilágítás, közszolgáltatások terén, hiszen a rendelkezésre álló összeg véges, abból kell gazdálkodni – mondta Gyerő József polgármester.

A költségvetés tervezetéhez csatolt mellékletben számos befektetést irányoztak elő – folytatandó és új fejlesztéseket –, de ez a lista a prioritások függvényében változhat. Például ha jó irányba halad a volt lőtéren építendő sportközpont ügye, oda infrastruktúrát kell építeni, villanyt vezetni, ugyanígy a sípályához, ha előrelépés lesz a wellnessközpont tekintetében – vázolta Gyerő.

A város 2020-as költségvetésének tervezetét Bagoly Zsolt gazdasági igazgató mutatta be. A tervezet bevételi oldalán 3,89 millió lej szerepel, a kiadások 4,16 millióra rúgnak. Fontos tételként szerepelt a tervezetben, hogy a korábbi évekből megmaradt, közel négymillió lejes költségvetéstöbbletből 2,7 millió lej használható fel idén.

A vita során javasolták, hogy a kulturális, sport- és egyházi célokra nyújtott támogatásokat – ezek 150 ezer lejt tesznek ki a tervezetben – emeljék meg 50 ezer lejjel. Ezt el is fogadták a tanácstagok. A módosítás nem okoz gondot, a szükséges pénzt az anyagköltségre elkülönített, utak javítására szánt összegből tudják kivonni – magyarázta érdeklődésünkre Bagoly Zsolt.

Hosszas vita után elhalasztották a tanácsosok a végső döntést az iskolai ösztöndíjak számáról és azok értékéről. Megállapodás született, hogy először a Kőrösi Csoma Sándor Líceum és az Avram Iancu Általános Iskola vezetőségével egyeztetnek, s a kérdésben csak ezt követően hoznak végleges döntést.

Májusban lejár a városi művelődési ház menedzserének megbízatása, így versenyvizsgát kell kiírni a tisztség elfoglalására. Az erre vonatkozó – az eljárást, követelményeket szabályozó – tervezet vitája is igen hosszúra sikerült. A tervezetet végül egyetlen változtatással fogadták el: a jelentkezőktől elvárt menedzseri tapasztalat idejét három évről egy évre csökkentették.