Izgalmas tanácskozás elé néz a baróti RMDSZ Belső Egyeztető Tanácsa, hiszen jövő kedden három lehetséges jelölt közül kell kiválasztania a választmánynak az RMDSZ polgármesterjelöltjét. A 28 tagú egyeztető tanácsnak nem lesz könnyű feladata, hiszen olyan jelöltet kell támogatniuk, akiben a helyi választók is megbíznak, és alkalmasnak tartják arra, hogy Erdővidék központját igazgassa. Ma még nyitott kérdés, hogy továbbra is a jelenlegi elöljáró Lázár-Kiss Barna Andrásnak szavaznak-e bizalmat, vagy a két kihívója egyikében – Demeter László vagy Váncza Tibor személyében – látják a jövő vezetőjét.

Csütörtök délben lezárult a jelentkezési procedúra, amelynek során a helyi RMDSZ-irodánál iktatni lehetett a jelölési kérelmeket a soron következő helyhatósági választásokon a polgármester, illetve tanácsosi tisztség betöltésére Baróton. Grüman Róberttől, a Háromszéki Területi RMDSZ ügyvezető elnökétől megtudtuk, hogy nemrégiben tartottak Baróton is egy választmányi ülést, ahol leszögezték és megszavazták a jelöltségi szabályzatot, amit a jelenlévők el is fogadtak. Ennek értelmében 2020. február 20-án (csütörtök) déli 12 óráig lehetett letenni hivatalosan a jelentkezési iratcsomót. A határidőn belül három polgármesterjelölés érkezett be az irodába (időrendi sorrendben): Demeter László, Lázár-Kiss Barna András és Váncza Tibor személyében. Az RMDSZ tanácsosi listájára a következő személyek tettek le jelölési kérelmet: Ráduly Antal Róbert, Bogyor-Máthé Dalma, Némethi János Artúr, Lázár Kiss Barna András, Csog Gyöngy­vér, Bíró Béla Dávid, Demeter Zoltán Béla, Buda Rozália, Szabó István, Gáspár Cristina, Lázár János, Ráduly László Dezső, Váncza Tibor, Incze István, Szabó Péter, Zelch Zsolt, Fehér Zoltán József, Gáspár Eugen, Gál Brigitta Judit, Kotecz József Attila, Weithaler Walter, Bokor Csongor, Lázár Zoltán, Szakács László, Vajda Irén, Gál Károly.

A baróti Belső Egyeztető Tanács február 25-én tartja választmányi ülését, ahol arról határoznak, hogy ki legyen Barót város RMDSZ-es polgármesterjelöltje. A tanácsosi lista végső sorrendjéről később döntenek, de március elejére ezt is össze kell állítani – tájékoztatott Grüman Róbert.

Albert Egon