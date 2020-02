Ozsdolán Lukács Attila az RMDSZ jelöltje

A gyűlésen Fejér László Ödön, az RMDSZ Kézdiszéki Szervezetének elnöke és Grüman Róbert, a megyei szervezet ügyvezető elnöke is jelen volt. Ozsdola az egyetlen felső-háromszéki község – a jelenleg MPP-s gelencei községvezetést leszámítva –, ahol az RMDSZ nem a tisztségben levő elöljárót indítja. A szövetség megyei vezetősége ugyanis nem volt elégedett Brânduș-Dendyuk Szilveszter eddigi tevékenységével, ezért megvonta tőle a bizalmat, és más jelölt indítása mellett döntött.

„Ki kell mondanunk, hogy a fejlesztések terén Ozsdola lemaradt a régió többi településeihez képest. Új lendület kell Ozsdolán, meggyőződésem, hogy erre a feladatra Lukács Attila a megfelelő ember. A községben újratervezésre van szükség, a víz- és csatornarendszer kiépítése első számú prioritás. Az ozsdolai emberek számíthatnak ránk a község fejlesztésében, de a közbirtokosság ellen indított bírósági eljárásban is. A per hátterében egyértelműen az a törekvés áll, hogy minél több székelyföldi erdő visszakerüljön a román állam tulajdonába. Ezt nem nézhetjük tétlenül” – fogalmazott a bővített választmányi ülésen jelen levő Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke.

„Azt ígérjük a község lakóinak, hogy tisztelettel és becsülettel fogjuk végezni a ránk bízott feladatot. Az életminőség javítása érdekében olyan hord­erejű fejlesztésekre van szükség, amelyet csak összefogással lehet kivitelezni. Fontos, hogy legyen partner a megyei önkormányzat és legyen egy erős bukaresti képviselet, hogy a szükséges pályázati forrásokat sikeresen tudjuk elérni. Ez nem egyemberes munka, csapatra és közösségi támogatásra van szükség, számítunk minden ozsdolai ember támogatására” – hangsúlyozta Lukács Attila polgármesterjelölt.

Lukács Attila 54 éves, Ozsdolán született, ott nőtt fel, 2000 óta önkormányzati képviselő a községben, 2014-től az RMDSZ ozsdolai szervezetének elnöke. 2008-ban államvizsgázott a bukaresti Állatorvosi és Mezőgazdasági Egyetemen, és agrár­mérnöki képesítést szerzett. Civilben méhész, ő a Kovászna Megyei Méhészegyesület alelnöke, a háromszéki mézlovagrend társalapítója és nagymestere.

Brânduș-Dendyuk Szilveszter leköszönő polgármester megkeresésünkre közölte: tudomásul vette az RMDSZ döntését, sok sikert kívánt Lukács Attilának, ám azt is bejelentette, hogy független jelöltként indul a helyhatósági választásokon.