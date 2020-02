Harminckilenc magyarországi polgármester

A nagyszámú küldöttség tegnap délelőtt Bereckben, Ojtozban és Sósmezőn járt, majd délben Kézdivásárhelyen a Gábor Áron-szobornál Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke fogadta őket. A küldöttség tagja volt többek között Herka István, Beregsurály polgármestere is, akit Daragus Attila, Torja testvértelepülés elöljárója köszöntött. A rövid városismertető után a küldöttség képviselői megkoszorúzták az ágyúöntő hős főtéri szobrát, majd közösen imádkoztak és elénekelték a magyar himnuszt.

Tamás Sándor elmondta: évek óta eredményes kapcsolatot ápolnak a magyarországi testvérmegyével, a küldöttség tagjai nem először járnak Háromszéken, és ezek a találkozások is erősítik az egy nemzetben való hitüket. Tilki Attila, a magyar országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának tagja az elmondottakhoz hozzáfűzte: mostani erdélyi látogatásuk során olyan katonai temetőket látogattak meg, amelyek a magyar múlt szerves részei. Ahonnan ők érkeztek, ott is vannak székely katonasírok. Tilki Attila azt is hangsúlyozta: szívügyének tekinti az úzvölgyi katonai temető ügyének rendezését.