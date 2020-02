Ismét halasztották a forradalom perét

Tegnap több mint száz személy jelent meg a bíróságon szerte az országból, hogy nyilvántartásba vegyék őket akár polgári, akár sértett félként, a megjelentek közül többen is összeszólalkoztak a bíróval, mivel nem szerepeltek a polgári peres felek jegyzékén. Néhány óra elteltével, mialatt az emberek sorra jelentkeztek a tárgyalóteremben, a bíró úgy döntött, hogy halasztja a dossziét, mivel be kell idézni még néhány elhunyt személy mintegy harminc leszármazottját.

A tárgyaláson megjelentek között volt a December 21. Egyesület elnöke, Teodor Mărieş is, aki felkérte a bírákat, hogy rövidebb határidőkre tűzzék ki a tárgyalások időpontját. „Ebben az ügyben is az fog történni, ami a bányászjáráséban: vissza fogják küldeni a vádiratot a katonai ügyészségnek, mert az elmúlt három évben ezzel foglalkozó ügyészek nem az eljárásoknak megfelelően jártak el. Három évet már elvesztettünk, s Isten tudja, meddig fog még elhúzódni, mert már tíz hónapja tart az előzetes szakasz” – mondta.

A katonai ügyészek tavaly áprilisban küldték el a legfelsőbb bíróságnak az 1989-es forradalom ügyének vádiratát. Ion Iliescu volt államelnök, Gelu Voican Voiculescu volt kormányfőhelyettes és Iosif Rus tábornok, a román légierő egykori parancsnoka ellen emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt emeltek vádat. Az ügyészek szerint 1989 decemberében, Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor félreállítása után az állam vezetését a Ion Iliescu irányította Nemzeti Megmentési Front Tanácsa vette át, amely hatalmának legitimálása érdekében rémhírkeltéssel provokált ki fegyveres összetűzéseket. A szándékosan előidézett pszichózisban, december 22-e után, amikor a lakosság a terroristáktól rettegett, 862 személy meghalt és 2150-en megsebesültek – áll a vádiratban.