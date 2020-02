Díjazták a kisbakancsosokat

A Kisbakancs Túrák nevű programsorozat immár kilencedik éve színesíti a kirándulni szerető gyermekek, illetve szüleik életét. Mint Gáspár László fogalmazott, az elmúlt nyolc esztendő során összesen 64 kirándulást szerveztek, 2019-re pedig a legsikeresebb évként tekintenek, mivel a legtöbben a tavaly vettek részt a gyermekbarát túrákon, például az első, márciusi kirándulásukon 225-en túráztak Sepsiszentgyörgy környékén. Minden évben úgy állítja össze a túraprogramot, hogy főként környékbeli tájakkal ismerkedjenek, 2020-ban is ezt a szempontot követik.

Az első, márciusi túrát Árkos környékén szervezik, és egyebek mellett azt tervezik, hogy májusban virágnéző kirándulásra mennek a Pogány-havasra – ezen ismét a hetvenöt esztendős csíkszeredai hegymászó, Tőke Dénes lesz az idegenvezetőjük –, júniusban kétnapos minitábort terveznek Oroszhegy környékén. A szokásos júliusi „feredős” útjuk a bálványosfürdői Csiszár-fürdőre vezet, októberben pedig a Nagykő-havason tartják az idényzáró kétnapos túrájukat.

Csütörtök este díjazták azokat a gyermekeket is, akik legalább négy kiránduláson részt vettek, összesen tizennyolcan vehették át személyre szabott elismerésüket. Gáspár László azt is megjegyezte, mind a nyolc tavalyi kisbakancsos túrán csupán az ő gyermekei vettek részt, három gyermek viszont hét kiránduláson jelen volt, és ez így is szép eredmény.