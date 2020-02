A könyvbemutatón elsőként Tamás Sándor megyei tanácselnök köszöntötte a szép számban megjelent közönséget, közöttük a Veress család jelenlévő tagjait. Emlékeztetett, 2018 januárjában indult útjára az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában program, mely során olyan erdélyi, háromszéki magyarok műveit mutatják be, akik sportban, képzőművészetben, irodalomban, tudományok területén nemcsak az erdélyi magyar szellemiség szempontjából alkottak nagyot, hanem Románia sikerességéhez is nagy mértékben hozzájárultak 1918–2018 között. Szabó Kati olimpikon, Egyed Ákos akadémikus, Domokos Géza, a Kriterion főszerkesztője, vagy Keöpeczi Sebestyén József heraldikus életművének bemutatása után ebbe a sorozatba tartozik bele a Veress Dánielre való emlékezés is, aki 2019-ben lett volna kilencvenéves. Azért csak most tartják a kötet bemutatóját, mert most sikerült megszervezni, hogy minden érintett jelen lehessen – mondta a tanácselnök.

A kötet méltatását Kiss Jenő a címlappal kezdte, amelyen az író arcképe látható. „Nyilván a család tagjainak, de nekünk, ismerőseinek, barátainak is örömet szerez találkozni vele, hisz nem mindennap nézegetjük a fényképét” – fogalmazott a nyugalmazott könyvtárigazgató, hozzátéve, hogy az arc hitelesíti a kötetet, a kötet pedig hitelesíti az író arcképét. A cím Máté evangélistát parafrazálja, a szerkesztésből pedig érezzük, hogy fő művének tartotta ezt a munkát a szerző. Bevezetőként fia, Veress Gerzson verse olvasható, akit a kötet első megjelenésének évében veszített el. „Sokat elárul apa és fia viszonyáról és szellemi kapcsolatukról is ez a mély, őszinte vallomás” – fogalmazott Kiss Jenő. Veress Dániel munkásságában három vonulat figyelhető meg. Az első az erdélyi emlékírókról írt esszéfüzér, mely ebben a kötetben olvasható az eredeti munkákból közölt részletek mellett. A másik vonulatba a színművei tartoznak, melyek szorosan összefüggnek az esszékkel, hisz minden történelmi drámájának a szereplője emlékíró is ugyanakkor. A harmadik vonulat az 1971-ben megjelent Vándorúton című esszé- és tanulmánygyűjtemény, mely Veress Dániel sokoldalú irodalmi érdeklődését mutatja, és amelyből a Németh Lászlóról írt tanulmányt emelte ki a méltató, hangsúlyozva, hogy Némethtel 16 éven át levelezett Veress Dániel, mely levelezést még életében sikerült kiadni.

A kötetben 35 esszé található, melyekből akár előadásokat is tarthatott volna a szerző a bölcsészkaron vagy a történelem szakon. Érdemesek lennének arra, hogy ajánlott olvasmányok legyenek az egyetemistáknak – hangzott el. 70–80 emlékíróról értekezik a szerző, persze nem mindegyiket tárgyalja kimerítően. Kiss Jenő elmondta, nem volt könnyű munka beszerezni az összes emlékírót, Veress Dániel fiatalkorában a város minden nagyobb könyvtárát végigjárta, barátságba kerülvén ezek tulajdonosaival, feljegyezvén magának, hogy mit hol talál meg. Konok volt, kitartó, rendkívül munkás, és csak olvasónak nevezte magát, aki más olvasóknak is figyelmébe ajánlja az emlékírók műveit.

A könyvbemutatón Nemes Levente színművész részleteket olvasott fel Veress Dániel különböző írásaiból.