Felvonulás Kézdivásárhelyen

Farsangos napokat élünk, és bár Jégtörő Mátyás mifelénk nemigen talál majd jeget, a téltemetés azt is jelzi: elegünk van már a hidegből! Erdővidéken az egyik leghíresebb és legrégebbi farsangi felvonulást Bölönben tartják, mondhatjuk azt is, igazi turistalátványossággá nőtte ki magát, és a község egyik névjegyévé vált. Olyan eseményről beszélünk, amely több mint száz évre nyúlik vissza, tehát aki Bölönbe megy farsangi felvonulást nézni, az nemcsak megéli a hagyományt, hanem „befizet” egy úgynevezett időutazásra is.