Renate Weber ombudsman rámutatott: az alkotmány szerint a kormány nem hozhat sürgősségi rendeletet a választójog terén, a választási rendszert csak a parlament módosíthatja, de nem kevesebb mint egy évvel a voksolás előtt. Az év végén esedékes parlamenti választásokig is csak 9–10 hónap van hátra, de amennyiben azt előrehozzák, akkor a voksolásra 3–4 hónap múlva kerülne sor. Másfelől az ombudsman óvásában úgy értékelte, hogy a választópolgárok csak akkor adhatnák le bárhol voksukat, ha a szavazólapok minden megyében azonosak lennének, vagyis Románia áttérne a megyei pártlistákról az országos pártlistás rendszerre. Ilyen módosításról azonban csak a parlament dönthetne sarkalatos törvényben, több mint egy évvel a voksolás előtt. Az előrehozott választásokkal kapcsolatos sürgősségi rendeletet múlt szerdán a szenátus már elutasította, hatályon kívül helyezése akkor következhet be, ha a képviselőház is megszavazza, az államfő pedig kihirdeti az elvetéséről szóló törvényt, vagy ha az alkotmánybíróság helyt ad az ombudsman óvásának.