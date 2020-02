Szintén vasárnap egy másik földrengés is bekövetkezett. A Richter-skála szerinti 3,4-es erősségű földmozgás éjfél után 53 perccel történt Prahova megyében, Vrancea szeizmikus térségben, 139 kilométer mélységben, Ploieşti-től 47, Brassótól 50, Bukaresttől 104 kilométerre. Ebben a hónapban eddig 26 kisebb, a Richter-skála szerinti 2 és 3,5 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Az év eddigi legnagyobb, 5,2-es erősségű földrengése január 31-én következett be Vrancea megyében. (Agerpres)

DÜBÖRÖG A SZEMÉTBIZNISZ. Két héten belül három jókora törvénytelen szemétszállítmányt is lefüleltek a hatóságok. A környezetvédelmi őrség Bihar megyében, Köröskisjenőn, illetve Réven bukkant rá jókora, olasz eredetű hulladékhalmokra, amelyeket hamis papírokkal hoztak be az országba, hogy aztán elégessék (Bihar megyében minden bizonnyal teljesen véletlenül épp a most felfedezett szemétszállítmányok közelében, Élesden működik jókora kapacitású cementgyár). A szemetet törvénytelenül behozó cégre csillagászati összegű, 60 ezer lejes bírságot róttak ki, és persze feljelentést is tettek ellene, a román hatóságok pedig az olasz illetékeseket is megkeresik, hogy azok legyenek szívesek anyagilag hozzájárulni a szemét hazaszállításához. Egy másik, ezúttal Nagy-Britanniából származó szállítmányt egy holland zászló alatt közlekedő hajó szállította Konstanca kikötőjébe, itt csaptak le rá a román hatóságok. Bár a kísérő dokumentumok szerint másodkézből származó háztartási cikkek voltak a konténerekben, valójában telivér szemétről van szó: műanyag dobozok, poharak, tönkrement háztartási gépek, törött üvegtárgyak sorakoztak a bálákban. A konténerek egy bukaresti cég tulajdonában vannak, az ügyben egy 36, illetve 33 éves román állampolgár, illetve egy brit állampolgár ellen indult eljárás törvénytelen hulladékexport miatt. És persze a nagy rakás szemetet nagy-nagy szeretettel visszaküldik a brit feladónak. (Főtér)