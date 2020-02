A hazai csapatnál Korine Campbell, Kilin Tünde, Adreea Fleșer, Mariah King és Alexandra Uiuiu került be a kezdőbe, míg az alsó-háromszéki bajnokcsapatunktól Orbán Nikolett, Andra Mandache, Annemarie Gödri-Părău, Chrissy Givens és Rebecca Tobin vette fel velük a harcot.

A zöld-fehérek egykori játékosa, Kilin szerezte meg az erdélyi párharc első pontjait, amire a vendégek egy sima 8–0-lal válaszoltak (2–8). Uiu­iu dupláját követően egymás után jöttek a SIC-es kosarak, az első negyed felénél pedig 6–19 volt az állás. Innen felváltva szórták a pontokat a csapatok, a játékrészt viszont a sepsiszentgyörgyi gárda nyerte meg 12–32-re. A második szakaszban valamelyest kiegyensúlyozódott a küzdelem, s a kolozsvári lányok túlszárnyalták a nyitó negyedben mutatott teljesítményüket: 13 pontot dobtak a zöld-fehérek és 24-et kaptak. Húszpercnyi játék után 25–56 volt az állás, s lányaink megnyugtató előnnyel vonultak szünetre.

A térfélcsere után folytatódott a kincses városiak remek játéka, igaz, ehhez kellett az is, hogy a harmadik negyedre a szentgyörgyiek kiengedjék kezükből a kezdeményezést. Kilin egymás után két triplát is elsüllyesztett, de Zoran Mikes tanítványai sem tétlenkedtek a pályán. A 35. percben 36–69-re vezetett a háromszéki gárda, amely 24–20-ra veszítette el a játékrészt, de a Sepsi-SIC még így is magabiztos és megnyugtató előnnyel várta a találkozó zárószakaszát (49–76). Az utolsó tíz perc küzdelmét Jovana Pašić hárompontosa nyitotta meg, s innen megállíthatatlanul robogott előre a szentgyörgyi gárda, amely az aktuális szezonban hatodszorra is átlépve a 100 pontot, 61–103-ra győzedelmeskedett Kolozsváron.

A mérkőzés legtöbb pontját szerző játékosát a négyszeres bajnokcsapatunk adta, hiszen Givens 21 ponttal zárt, mellette pedig Jelena Vučetić 20 egységgel vette ki részét a Sepsi-SIC hétvégi sikeréből. A túloldalon a 14 pontig jutó King bizonyult a legjobbnak. A kincses városiak sepsiszentgyörgyi játékosa, Bölöni Noémi közel 7 percet játszott a meccsen, pontot sajnos nem tudott szerezni.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, A-csoport – 7. forduló: Kolozsvári U–Sepsi-SIC 61–103 (12–32, 13–24, 24–20, 12–27) Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok. Mintegy 120 néző. Vezette: Octavian Goina, Csíki Zsolt, Mircea Alexandru. Kolozsvár: Campbell 13, Kilin 11/9, Fleșer 7/3, King 14, Uiuiu 7/3–B. Fota 6/3, D. Fota 3, T. Neagu, Stoica, Bölöni, Apostol. Edző: Giannis Koukos. Sepsi-SIC: Orbán 6, Mandache 15/3, Gödri-Părău 9, Givens 21/3, Tobin 6–Pašić 13/9, Demeter 7, Cătinean 2, Mîrne-Nagy, Vučetić 20/6, Topuzović 1, Kovács 3/3. Edző: Zoran Mikes.

A kör rangadóját Aradon játszották, ahol a helyi FCC együttese 83–65-re verte a bajnoki ezüstérmes Szatmárnémeti VSK gárdáját, míg a Brassói Olimpia hazai környezetben 64–70-re kikapott a Târgoviștétől. (tif)