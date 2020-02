A háromszéki sportoló 22 éves ellenfele 2018-ban lépett a hivatásos ökölvívás világába, a Mezei elleni összecsapást megelőzően hat mérkőzést vívott, győztesként hatszor lendítették a levegőbe az öklét, ezek közül ötször kiütéssel diadalmaskodott. Mezei öt éve bokszol profiként, a Hanson elleni mérkőzést megelőzően harminchét nemzetközi meccsen harcolt, ezekből kilencet megnyert, huszonhárom alkalommal kikapott és ötször döntetlennel zárt. A német felett aratott pontozásos győzelemnek köszönhetően Mezei a pehelysúlyú-világranglista 30. helyére ugrott, míg ellenfele a harmatsúlyban a 42. helyre csúszott.

„Nagyon nehéz nyerni idegenben, viszont nekünk ezúttal összejött, mert amellett, hogy Gabriella jól bokszolt, a bírók is korrektek voltak. A korábbi mérkőzéseken tapasztalatot szerzett, gyorsult és erősödött is, igazán technikásan bokszolt. Az első menet bemelegítő volt, majd fokozatosan egyre jobban teljesített, többet támadott, tisztább ütéseket vitt be, mint az ellenfele. A német lány is hajtott, voltak erős és pontos ütései, viszont Gabriella jobb volt, ezt pedig a bírók is értékelték, így a győzelemnek köszönhetően a világranglistán is előbbre lépett” – mondta Pap Ferenc edző, aki hozzátette, várják a következő ellenfelet, ugyanis egy újabb nyereség esetén már címmeccset is vívhatnak.

A Hanson elleni összecsapást megelőzően Mezei Gabriella az elmúlt kilenc hónapban ringbe lépett Philadelphiában az amerikai Alycia Baumgardner, Szarajevóban és a németországi Hamelnben a bosnyák Hasna Tukić, Berlinben az orosz Tatyana Zrazhevskaya, Párizsban a francia Elhem Mekhaled és Tenerifében a spanyol Cathaysa Delgado ellen, viszont mindegyik mérkőzésen alulmaradt. (miska)