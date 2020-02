Leo Grozavu csapata tét nélküli mérkőzésen léphetett pályára az Astra Giurgiu vendégeként, viszont a házigazdák számára nagy téttel bírt az összecsapás, ugyanis mindössze egy pontra volt szükségük a felsőházi rájátszásba jutáshoz. A vendégek bátran kezdtek, egész pályás letámadásokkal hosszú indításokra kényszerítették a házigazdák támadójátékát, viszont az első komolyabb lehetőséget a Duna-parti együttes hozta össze Albert Stahl révén, aki Rachid Bouhenna rossz hazaadása után az oldalhálóba lőtte a labdát. Az Astra a 21. percben vezetést szerezhetett volna, a csereként pályára lépő Alexandru Ioniță indításából Valentin Gheorghe kapura tört, viszont Niczuly Roland lábbal védett.

A házigazdák védelme többet hibázott, a Sepsi OSK pedig kétszer is gólra váltotta a giurgiui csapat figyelmetlenségét. A piros-fehér mezes csapat a 28. percben megszerezte a vezetést, Nicolae Carnat lövését David Lazar kapus védte, a kipattanót viszont Peter Gál-Andrezly közelről a jobb felsőbe lőtte (0–1). A székelyföldi gárda a szünet előtt növelte előnyét, a 41. percben Risto Radunović rossz passza után Anass Achahbar kiugratását Carnat a kapuba továbbította (0–2).

Leo Grozavu vezetőedző kettős cserével kezdte a második félidőt, Csiszér Balázs és Carnat helyére Marius Ștefănescu és Daniel Celea érkezett. A háromszéki együttes a szünet után még egy negyedórát támadószellemben játszott, azonban ezt követően a házigazdák magukra találtak, és kijöttek a szorításból, amit Radunović felső lécen csattanó beívelése is jelzett.

Kehinde Fatai nagyszerű cserének bizonyult, ugyanis csapata rövid idő alatt kiegyenlített. A nigériai csatár a 66. percben szépített, miután Bouhenna nem tisztázott Alexandru Ioniță beadásánál, a megpattanó labdát pedig a jól helyezkedő Fatai estében közelről a kapuba gurította (1–2). A középkezdés utáni támadásból az Astra büntetőt harcolt ki, ugyanis Hrvoje Barišić szabálytalankodott Fatai ellen a büntetőterületen belül, így Ovidiu Hațegan tizenegyest ítélt, amelyet Denis Alibec könnyedén értékesített (2–2).

A meglepett Sepsi OSK a hátralévő időben az egy pontot védte, és mivel a döntetlen az ellenfelének is megfelelt, a végjátékban már csak az idő múlására játszottak. Bogdan Andone csapata 2020-ban továbbra is nyeretlen, mindössze két pontot gyűjtött februárban, viszont így is a felsőházi rájátszásba jutott, míg a Sepsi OSK a kilencedik helyen zárta az alapszakaszt, és 17 pontot visz magával az alsóházba.

Leo Grozavu értékelt a mérkőzés után

„A döntetlen megfelelő eredmény a házigazdáknak, nekünk kevésbé pozitív, hiszen két góllal is vezettünk, viszont nem tudtuk megtartani az előnyünket. Támadószellemben játszunk, ez pedig a védők teljesítményét is befolyásolja, hiszen ők is segítenek a támadások felépítésében. Az Astra ellen volt egy kétperces kihagyásunk, ami sokba került, hiszen az ellenfél kiegyenlített. Az alsóházi rájátszásban minden mérkőzést meg akarunk nyerni, nincs különösebb célkitűzésünk, a lehető legjobb helyen akarunk végezni, legalábbis az osztályozót érő pozíciónál nem szeretnék alább kerülni. A jövőben is támadószellemben játszunk, viszont a védelmet össze kell ráznunk, hiszen frusztráló, hogy két gólt lövünk idegenben, és mégsem tudunk nyerni” – mondta a vezetőedző.

1. Liga, alapszakasz, 26. forduló: Astra Giurgiu–Sepsi OSK 2–2 (0–2).

Giurgiu, Marin Anastasovici Stadion. Vezette: Ovidiu Hațegan (Arad). Astra: Lazar – Bruno, Tamaș, Graovac, Radunović – Begue, Simion, Crepulja (Fatai, 46.), Gheorghe (Răduț, 58.) – Stahl (Ioniță, 14.), Alibec. Vezetőedző: Bogdan Andone. Sepsi OSK: Niczuly – Csiszér (Ștefănescu, 46.), Bouhenna, Barišić, Ștefan – Velev – Dimitrov, Achahbar – Carnat (Celea, 46.), Šafranko, Gál-Andrezly (Díaz Grassano, 81.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerzők: Fatai (66.), Alibec (68. – tizenegyesből), illetve Gál-Andrezly (28.), Carnat (41.). Sárga lap: Alibec (74.), Ioniță (88.), illetve Barišić (67.), Achahbar (72.).

További eredmények: FC Voluntari–FC Hermannstadt 2–0 (gólszerzők: Eric 44. – tizenegyesből, Sanoh 63.), FCSB–Chindia Târgoviște 1–1 (gsz.: Miron 14., illetve Dangubić 89.), FC Viitorul–Academica Clinceni 0–0, Medgyesi Gázmetán–Dinamo 1–0 (gsz.: Dumitru 14.).

A rangsor:

1. CFR 14 7 4 49–16 49

2. Craiova 14 4 7 41–26 46

3. FCSB 13 5 8 37–29 44

4. Medgyes 12 7 7 34–30 43

5. Astra* 13 6 7 38–29 42

6. Botoşani 11 9 5 34–29 42

7. Viitorul 11 7 8 44–29 40

8. Dinamo 10 4 12 37–41 34

9. Sepsi OSK 7 12 7 30–26 33

10. Târgoviște 6 7 13 29–47 25

11. Hermannstadt 5 10 11 26–44 25

12. Jászvásár 5 7 13 25–38 22

13. Clinceni 4 10 12 30–47 22

14. Voluntari 5 5 16 22–45 20

* 3 büntetőpont levonva

Az 1–6. helyezettek a felsőházi rájátszásban küzdenek a bajnoki címért, a 7–14. helyezettek az élvonalban maradásért harcolnak. Az alsóházi rájátszásban a 13. és a 14. helyen végző csapatok kiesnek, míg a 12. helyezett osztályozót játszik a másodosztályban a 3. helyen záró együttessel.