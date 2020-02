A két bokszoló 2018 decemberében már összecsapott egymással, akkor úgy lett döntetlen a találkozó végeredménye, hogy a 31 éves Fury a kilencedik és a tizenkettedik menetben is a padlón volt. A szombati folytatásban a veretlen sztárok összecsapásán a kihívó a harmadik és az ötödik menetben is földre küldte a 34 éves Wildert, aki ráadásul többször is elcsúszott. A hetedik etapban aztán az amerikai sarkából bedobták a törölközőt, mire a bíró beszüntette az egyoldalú küzdelmet az MGM Arenában.

„Akad még egy vén fickó a tó körül, aki talán szeretne tőlem egy kis csiklandozást – célzott Fury honfitársára, Anthony Joshuára. – Ha ez megtörténik, akkor ennyi lenne, kiteljesedne a profi pályafutásom.”

Tyson Fury 31 mérkőzéséből 30 győzelemnél és egy döntetlennél tart, míg ellenfele 43. profi meccsén először maradt alul.