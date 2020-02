Tarolt a viharos erejű szél /Frissítve/

Fákat csavart ki és döntött le a viharos erejű szél hétfőre virradóra megyeszerte, a katasztrófavédelmi felügyelőség csapatainak több településre is ki kellett vonulniuk.

A kézdivásárhelyi tűzoltókat fél négykor riasztották a 2D jelzésű, Foksány irányába tartó országútra, ahol összesen tíz kidőlt fát kellett eltávolítani, mert akadályozták a járműforgalmat. Kevéssel négy óra előtt Bodzafordulóról is problémát jelentettek: az erős szél által letört ágak a villanyvezetékre estek az egyik utcában. A beavatkozás idejére az Electrica felfüggesztette az áramszolgáltatást az érintett területen.

Nyolc óra előtt tíz perccel Sepsiszentgyörgyről jelentettek újabb esetet, az Olt utcában egy fenyőfa dőlt az útra, így oda is kivonult egy katasztrófavédelmi csapat – számolt be tájékoztatójában Tolvaj Marius szóvivő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat arra figyelmeztetett, vasárnap estétől a szél fokozottan megerősödik az ország legnagyobb részében, a hegyvidéken 80-100 kilométeres óránkénti széllökések is várhatók, Erdélyben, Moldvában, Máramarosban és a Körösök-vidékének északi részében 65-80, kisebb kiterjedésű területeken 85-90 kilométeres sebességgel fog fújni a szél.

Gyökerestől csavart ki három fát az viharos erejű szél a megyeszékhelyen, a Gyertyánffy Ferenc utcában tűzoltók segédkeztek eltávolításukban, az Orgona sétány egyik tömbházához pedig speciális, létrás járművel vonultak ki hétfőn este, miután a szél letépte a szigetelést az épület negyedik emeletéről – számolt be a fejleményekről lapzártakor Tolvaj Marius. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője szerint csapataiknak vidéken is dolga akadt, a sepsiszentgyörgyi alakulattól Feldobolyba vonultak ki, ahol mintegy két hektáron kapott lángra a növényzet. Az oltásba bekapcsolódtak a zágoni önkéntes tűzoltók is. Felsőháromszéken Ozsdoláról jeleztek gondokat, a helyszínre kivonuló kézdivásárhelyi tűzoltóknak az útra dőlt fát kellett eltávolítaniuk.