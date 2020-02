Székelyföld is része a digitális agrárstratégiának

Több mint nyolcszáz szakember részvételével szervezték meg Budapesten a precíziós mezőgazdaságra irányuló PREGA-konferenciát. Két nap alatt 150 szakmai előadás hangzott el a főbb agrárszektorokat felölelő 19 szekcióban. Újdonságként szerepelt az Indoor Farming (beltéri növénytermesztés) és az agrár IoT szekció – mindkettőt nagy érdeklődés követte. Részleteket mutattak be Magyaroszág digitális agrárstratégiájából – ennek székelyföldi vonatkozásai is vannak.

A PREGA-konferencián jelen volt a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének delegációja is, Becze István elnök vezetésével. Kovászna megyét ifj. Orbán Miklós, az AgroSIC Közösségek Közti Társulás igazgatója képviselte.

„Történelmi léptékkel is jelentős változás, hogy úgy vagyunk képesek növelni a hatékonyságot és akár csökkenteni a költségeket, hogy közben kevésbé terheljük a környezetünket. Mindezt pedig a mezőgazdasági termelés során használható digitális támogató megoldások segítségével érhetjük el. Egyre többen felismerik, hogy nagyon hamar eljön az idő, amikor a digitális adatgyűjtés, rendszerezés, feldolgozás, továbbítás, hasznosítás már a gazdálkodás alapfeltételévé válik. Az adatgyűjtés fontosságát mutatja az a tény is, hogy az Európai Unió Green Deal nevű programterve a környezet- és éghajlatvédelemhez kapcsolódóan az eddiginél jóval szigorúbb adatszolgáltatásra kötelezi majd a tagállamokat” – mondta összegzésként Bolyki Bence, a PREGA főszervezője az agroinform.hu szerint.

Becze István érdeklődésünkre kifejtette: „lényeges, hogy a székelyföldi gazdák is sikeresek legyenek, lépést tudjanak tartani a fejlesztésekkel, az új digitális technológia lehetőségeivel. Ilyen tekintetben számunkra is fontos a Digitális jólét nevű programon belüli digitalizációs agrárstratégia. Szeretnénk, ha ennek a lehetőségei kiterjednének Székelyföldre is. Ottlétünk célja volt bemutatni a lehetőségeket, beavatkozási területeket, ahol a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás terén és szintjén lépni kellene”.

Orbán Miklós érdeklődésünkre elmondta: „második alkalommal vettem részt a konferencián, véleményem szerint a PREGA a legprofibb módon megszervezett agráresemény. Tavalyhoz képest sok újdonsággal ismerkedhettünk meg. A precíziós gazdálkodás eszközei mellett nagy élmény volt megismerni Magyarország digitális agrárstratégiájának részleteit. Ezt még tavaly ígérték meg, és most hozták is. Az 5G-re alapuló stratégia a világ élvonalába vezetheti a magyarországi mezőgazdaságot az agrárium digitalizációja terén”.

Orbán azt is elmondta, Székelyföld is megjelenik a magyarországi digitális agrárstratégiában. Az értékek nem ugyanazok, mint Magyarország esetében, de itt is vannak próbálkozások a precíziós mezőgazdálkodás irányában. Hangsúlyozta: nem egy jövőbeli elképzelésről van szó, hanem már a mai kor valósága, az agráriumban jelen lévő irányzat a precíziós gazdálkodás. Olyan léptékkel fejlődik, mely szinte elképzelhetetlen volt a közelmúltban – emelte ki Orbán.