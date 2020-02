Farsangfarkán Szotyorban

A Sepsiszentgyörgyhöz tartozó peremtelepülésen önállóan ünnepelt a faluközösség, megtelt a kultúrotthon, családok ülték körül a kosaras mulatságra megterített asztalokat, órányi farsangi műsorral is készültek azok, akik nem akarták, hogy kifusson kezükből a vigadalmak időszaka.

„Déli harangszókor farsangi felvonulásra indultunk, megjártuk a falu minden utcáját, bekopogtattunk a Zoemia és a Babi Pékségbe is, akik örökös támogatóink, adományokat is kaptunk” – tájékoztatott Miklós András falufelelős, aki egyben református megyebíró és kántor is. A farsangi műsoros est sikerrel zárult. Bemutatták Rejtő Jenő A biztosíték és Karinthy Frigyes A doktor bácsi című vidám bohózatát. A bálon a Szemafor együttes zenélt.

A falufelelőstől a településsel kapcsolatos újdonságok felől is érdeklődtünk. Mire jut a város költségvetéséből Szotyornak ebben az esztendőben? – kérdeztük.

„Támogatnak a halottasház sok éve tervezett felépítésében, pénzalapokat különítettek el erre a célra. Véglegesítették a közben kiigazításra szoruló terveket, és megkezdtük a munkálatokat, kiöntötték már az épület alapját. Sajnos, nem tudtunk még lépni a református lelkészi lakás lebontása és újjáépítése dolgában. Akadályoz a bürokrácia, ígéretek elhangzottak ugyan, de pénzt erre a célra még nem kaptunk. Kaptunk viszont az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére azokon a peremi területeken, amelyek kimaradtak a több évvel ezelőtti tervekből. A jelentős épületekkel betelepített övezetekben meg kell hosszabbítani a fővezetékeket. Támogatást igényeltünk a veszélyes állapotba került szotyori Olt-híd újjáépítésére, amely fontos határrész elérését biztosítja, ugyanakkor összeköt minket a város és az Illyefalva közötti országúttal és a sepsiszentkirályi letérővel. Elkészült már ennek a tervnek a megvalósíthatósági tanulmánya is. Egy bizonyos összeget sikerült elkülöníteni a Zoemia Kft. és a Nagy-Ház Panzió felé tartó útszakasz korszerűsítésére” – tájékoztatott Miklós András.

A falufelelős elmondta, hogy idén megünnepelik a magyarországi Alsónánával kötött testvértelepülési kapcsolat huszadik évfordulóját. Készülnek március 15-e megünneplésére, ezt megelőzően pedig az egyetemes imahétre, ennek zárásaként törökbúzadélutánt szervez majd a nőszövetség.

Miklós András kifejtette, hogy szándékában volna még egy mandátumra megpályázni a falufelelősi tisztséget, tanácstagságra is pályázik a Magyar Polgári Párt képviseletében, az Erdélyi Magyar Szövetség színei­ben, hogy ne csak megfigyelőként, hanem szavazati joggal vehessen részt a testületi üléseken.