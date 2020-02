A jelentésben egyetlen olyan diák szerepel, aki negyedikes korában az országos felmérésen 30 százalékot sem ért el, a következő négy év alatt pedig 50 százalék fölé tornászta magát. A minisztérium szerint az érintett korosztálybeliek leromlása negyedik és hatodik osztály között következett be, és olyan mértékű volt, hogy nyolcadik végére sem sikerült behozni a lemaradást. A törés egyébként a jelenlegi hetedikeseknél is megfigyelhető, ezért a jelentéstevők javaslatokat is megfogalmaznak a közelgő katasztrófa elkerülésére, hiszen a jövő nyári vizsgáig még lenne idő pótolni a mulasztásokat. (g4media)

KI A KAMASZOKKAL A KOCSMÁKBÓL. Nagy többséggel fogadta el a szenátus azt a törvényjavaslatot, amely kitiltaná a felnőtt kíséret nélküli 16 év alattiakat a bárokból, diszkókból, éjszakai klubokból és tulajdonképpen minden olyan szórakozóhelyről, ahol cigarettához és alkoholhoz lehet jutni. Azok a mulatóhelyiségek, amelyek mégis befogadják a kamaszokat, tevékenységük 30 napos felfüggesztését kockáztatják, ráadásul 500 lejtől 1500 lejig terjedő pénzbírságot is kaphatnak. A törvénytervezetet az NLP-s Sebastian Grapă szenátor kezdeményezte, a végső döntést a képviselőház hozza majd meg. (Transindex.ro)

VIHARKÁROK TÖBB MEGYÉBEN. Három Hargita megyei település – Bikafalva, Felsőboldogfalva és Ocfalva – maradt tegnap áramellátás nélkül az erős szél miatt, a meghibásodás 600 fogyasztót érint. Brassó megyében több fát és egy reklámpannót is kidöntött a szél, egy tömbházról pedig letépte a hőszigetelést. Predeál és Brassó között fennakadások voltak a vasúti forgalomban, a Keresztényhavason pedig csak a hegy aljában levő Fenyő és Stadion sípályákon indították el a sífelvonókat. Marosvásárhelyen két óra alatt tízszer riasztották a katasztrófavédelmet: egy fát és két reklámpannót döntött ki a szél, megrongált öt háztetőt, két tömbház oldaláról pedig letépte a vakolatot. Marosszentgyörgyön, Káposztásszentmiklóson és Ákosfalván is fákat csavart ki a szél. Szeben megyében a Bâlea-tavi szálláshelyek váltak megközelíthetetlenné: ott is leállították a felvonót, a transzfogarasi utat pedig hó fedi. Tegnap délután 14 megye hegyvidékeire (1500 méternél magasabb térségeire) harmadfokú (piros jelzésű) figyelmeztetést, 22 megyére pedig másodfokú (narancsszínű) szélriadót adott ki a meteorológiai szolgálat. Első fokú (sárga) szélriadót 32 megyére és a fővárosra adtak ki. Sok megyét – köztük Kovásznát is – mindhárom fokozatú riadó érintette. (Agerpres)