Egészségügyi honlap teszteléséhez várnak jelentkezőket

Különböző, egészséget érintő témákban indítanak online beszélgetéseket egy-egy szakértő meghívásával, a témákat pedig a beérkező javaslatok alapján választják ki. Nemcsak csoportos, hanem egyéni beszélgetésre is lesz lehetőség. További cél, hogy más országokban élő egészségügyi szakértőket is bevonjanak. A weboldal nyelve magyar, de fejlesztik a román és angol változatot is. Folyamatosan tesztelik a honlap működését. A tartalomfejlesztéshez és a rendszer teszteléséhez kérik és várják a szolgáltatók és magánszemélyek jelentkezését a kapcsolat@healthnav.hu címre a következő adatok megküldésével: név, e-mail-cím, egészségügyi szakember vagy magánszemély. A projekt a Diaspora StartUp kiírás keretében valósul meg, finanszírozása a ROVE és a LAM Alapítvány közös HEFOP (POCU) projektje által történik.