A Kolozsvári Állami Magyar Színház és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház előadásait is jelölte díjaira idén a Román Színházi Szövetség (UNITER), amely minden évben UNITER-díjjal tünteti ki a legjobbnak ítélt előadásokat és művészi teljesítményeket. Háromszéki alkotók is vannak a legkiemelkedőbbnek ítélt alkotók között, Nagy Botond rendező kökösi születésű, Sepsiszentgyörgyön tanult, Rancz András pedig jelenleg is a megyeszékhelyen él.