Az ország többi sürgősségi kórházához hasonlóan a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak is fel kell készülnie a koronavírus fertőzéssel gyanúsítottak fogadására, az esetleges járvány kezelésére, de ez nem ad okot pánikra a lakosság körében, hiszen minden hasonló esetben így kell eljárni, a COVID-19 elnevezésű vírus pedig semmivel sem veszélyesebb, mint az influenzavírus – hangzott el a megyei kórházban tartott mai sajtótájékoztatón, amelyen András-Nagy Róbert menedzser, dr. Roșu Mátyás orvos igazgató és dr. Kováts István, a fertőzőosztály vezetője ismertette az intézmény által foganatosított intézkedéseket és a szóban forgó vírusos megbetegedés megelőzésének, valamint kezelésének mikéntjét. Elmondták, a koronavírus-fertőzés tünetei hasonlóak az influenzáéhoz, ez a felső légúti megbetegedés is lázzal, nehéz légzéssel, köhögéssel, fáradékonysággal jár, ezért nehéz diagnosztizálni, leginkább abban az esetben kell erre a fertőzésre gondolni, ha az illető olyan helyen járt az elmúlt időszakban, ahol igazoltan tömegeket érint a betegség. Az erős immunrendszer, az egészséges szervezet le tudja győzni a betegséget, amit akár tünetmentesen is át lehet vészelni, ha ellenben idős személynél társul más betegséggel, súlyosbodhat, akár halálhoz is vezethet. Zárt helyiségben nagyobb a valószínűsége a vírus terjedésének, ezért ellenőrzik szigorúbban a repülőn utazókat, a fertőzött személyek a lappangási időszak alatt is terjeszthetik a vírust, emiatt határozták meg a tizennégy napos elkülönítést a gyanús esetekben – szögezték le a kórház vezetői. A szakemberek hangsúlyozták a meleg vízzel végzett gyakori kézmosás és a szellőztetés fontosságát, a tömeges rendezvények kerülését, valamint az immunerősítő vitaminok használatát és az egészséges táplálkozást. A lakosságot arra kérik, a különböző hírcsatornákon terjesztett információk alapján ne rohamozzák meg a sürgősségi szolgálatot hűléses panaszaikkal, ezzel esetleg kiteszik magukat annak, hogy beteg emberek környezetében valóban fertőződnek valamivel, illetve késleltetik a sürgősségi ellátást, és csak akkor jelentkezzenek ezen az osztályon, ha az említett tünetek mellett az is közrejátszik, hogy a Kínában vagy Olaszországban karanténba helyezett településen vagy közelében jártak az elmúlt időszakban.

Lapunk érdeklődésére a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője elmondta, az Olaszországból érkezőket a román határon tájékoztatják arról, hogy fel kell hívniuk a lakhelyük szerinti közegészségügyi intézményt, a hivatalt is értesítik az illető hazaérkezéséről, és az igazgatóság szakemberei döntenek a továbbiakról. Aki karanténba helyezett településen járt, itthon is intézményes elkülönítésbe kerül, aki csak a közelében volt, egészségügyi állapotától függően megúszhat minden szigorítást, de tizennégy napos otthoni karantént is elrendelhetnek számára, ez esetben az igazgatóság ajánlása alapján a családorvos betegszabadságra írja ki az illetőt, aki ezalatt 75 százalékos fizetésben részesül. Ágoston László igazgató elmondta, eddig harmincegy esetben rendeltek el házi elkülönítést, köztük van az a két személy is, akik nemrég Kínában jártak, azt ellenben nem árulta el, hogy helyiekről vagy kínaiakról van-e szó.

Todor Iulian-Constantin prefektus sajtótájékoztatón elmondta, Kovászna megye öt városában összesen ötvennégy személy számára jelöltek ki intézményes elkülönítő helyet a következőképpen: a Sepsiszentgyörgy melletti Sugásfürdő kezelőközpontjában hatot, Kézdivásárhelyen négyet állami (ANL-s) lakásban, a kovásznai hegyi menedéken tizennyolcat, a baróti kórházban kettőt, a bodzafordulói Rocab szállodában huszonnégyet. A kormánymegbízott közölte, az a háromtagú, olasz állampolgárságú család, akik bodzafordulói rokonaikhoz érkeztek, jelenleg tizennégy napos otthoni elkülönítésüket töltik, s bár hazatérhettek volna, vállalták, hogy kivárják a kéthetes felügyeleti időszakot.

A koronavírus jelenlétét eddig még nem igazolták egyetlen esetben sem az országban, de mivel sok román állampolgár dolgozik Olaszországban, amelynek északi részén tizenegy települést zártak le a kialakult járvány miatt, és a turisták is jönnek-mennek a két ország között, tegnaptól kormányrendelet szabályozza, hogy milyen intézkedéseket kell tenniük a megyei egészségügyi intézményeknek, illetve milyen kötelezettségeik vannak az érintett területekről érkezőknek – részletezte a prefektus. Ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak a Kínából érkezőkre is, mivel a koronavírust eredetileg Kína egy tartományában azonosították, ahol eddig több mint két és fél ezren haltak meg a fertőzés következtében, többségében idősek, akik más betegségekben is szenvedtek.