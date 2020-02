Meghívottak: Fekete Bálint, a The WoodView Movement kezdeményezője, Csernátoni Loránd a Lármafa Egyesülettől, Pozsony János Csaba a GAL Sepsi Egyesülettől, aki az őrkői Kőbánya cleanupban vett részt, Farkas Éva és Czegő Tünde a Sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálattól és Székely Kincső a Tega Rt. részéről. A beszélgetés témája: mit tudunk tenni, hogy kilépjünk abból a körből, hogy X. eldobja, Y. meg összeszedi.

Könyvbemutató

Február 28-án, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatják Zakariás Erzsébet Képek könyve – Táj- és kultúrtörténet képekben című kötetét. A könyvet a szerző és a kiadó jelenlétében Csáki Árpád történész mutatja be, méltatja Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma 19 órától Bertolt Brecht Koldusopera (Háromgarasos opera) című előadását játssza a nagyteremben (rendező: Bocsárdi László). Még kaphatók jegyek a központi jegyirodában.

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi társulat Megáll az ész! című zenés kabaréját (rendező: Kovács Levente) ma, csütörtökön és pénteken 17 és 20 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében játssza. Jegyár: 40 lej.

Zene

LÁSZLÓ ATTILA ÖNÁLLÓ ESTJE. A kézdivásárhelyi születésű László Attila énekes Én és a zongorám című, első erdélyi turnéja keretében Sepsiszentgyörgyön február 28-án, pénteken 18 órától lép fel az unitárius templomban. Jegyár: 30 lej, jegyek kaphatóak az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál naponta 16–18 óráig.

Az X-Faktor Erdélyben

Márciusban Erdélybe látogat az X-Faktor. Március 19. és 22. között nyolc erdélyi városban tart meghallgatásokat az RTL Klub tehetségkutató műsorának stábja. Céljuk a lehető legtöbb tehetséget meghallgatni, akik később akár a mentorok elé is kerülhetnek. Így szól a felhívás: „Ha szeretsz énekelni, és jól érzed magad a színpadon, akkor gyere el egyéniben vagy duóban a meghallgatásainkra! Viszont ha a színpad nem a te tereped, de egy barátod, a pasid, a csajod, a tesód vagy bárki a környezetedből szeret énekelni, ne habozz! Nevezd be őt! Hozz magaddal zenei alapokat pendrive-on vagy CD-n, amelyekre énekelni fogsz, vagy akusztikus hangszered, hogy kísérni tudd magad. Ha zenekaroddal neveznél, hozzatok magatokkal valamilyen bemutatkozó anyagot!” Szatmárnémeti, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda után Kézdivásárhelyen március 22-én 13–16 óráig a Club For You-ban (Kossuth Lajos utca 1. szám) és Sepsiszentgyörgyön március 22-én 19–22 óráig a Szimplában tartanak meghallgatást. Honlap: xfaktor.hu; érdeklődni a +3630 195 9595-ös telefonon lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.45-től Sonic, a sündisznó – japán–amerikai–kanadai animációs kalandfilm, románul beszélő; 17 órától A Mancs őrjárat – kanadai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18.15-től Kisasszonyok – amerikai romantikus filmdráma, román felirattal; 18.45-től Drakulics elvtárs – magyar vígjáték, román felirattal; 20.30-tól A vágyak szigete – amerikai misztikus, horrorfilm, román felirattal; 20.45-től Bad Boys – Mindörökké rossz fiúk – amerikai akcióthriller, vígjáték, magyarul beszélő. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

HAMVAZÓSZERDA. Ma a nagyböjti idő kezdete, kötelező böjti nap a katolikus egyházban.

FIATAL KERESZTÉNYKÉNT A NAGYVILÁGBAN. A Kárpát-medencei Katolikus Közösségek Hálózatának szervezésében regionális ifjúsági Háló-találkozót tartanak Csíksomlyón a Jakab Antal Házban március 13–15 között. Az idei találkozó témája: fiatal keresztényként a nagyvilágban. Várják a 16–30 év közötti fiatalokat, akik szeretnének új élményeket szerezni és Istennel való kapcsolatukat mélyíteni. Jelentkezni lehet március 1-ig a romkat.ro oldalon található űrlap kitöltésével. További információk a Háló ifi Facebook-oldalon vagy Magyari Tímeánál a magyaritimea862@gmail.com e-mail-címen.

Rádió

Párkapcsolati csoportfoglalkozások

Párkapcsolatunk évszakai címmel Fazakas Enikő pszichodráma-terapeuta és Lázár Andrea családterapeuta tíz­alkalmas csoportfoglalkozást indít pároknak. A természet ciklusaihoz hasonlóan a párkapcsolatban is különböző időszakok köszönthetnek be. Minden évszaknak megvannak a maga kihívásai, szépségei és tennivalói. Várnak minden olyan párt, akik rá szeretnének nézni a kapcsolatuk évszakaira. Érdeklődni és iratkozni a 0745 185 747-es vagy a 0740 198 118-as telefonon lehet.

Megjelent

A februári Székelyföld Nádasdy Ádám, Kovács Újszászy Péter, Mărcuțiu-Rácz Dóra, Nagy Attila, Bartha György, Czilli Aranka, Szőcs Margit, Dobozi Eszter és Szentgyörgyi László versei mellett Vida Gábor, Erdei L. Tamás, Száraz Miklós György, Mészáros Márton, Cserna-Szabó András és Zsidó Ferenc prózáját közli. A tavalyi diákpályázatra beérkezett munkákat Fekete Vince méltatja, és az első három díjazott – Buna Blanka Boróka (Kézdivásárhely), Kassay Anna (Csíkszereda) és Ferencz-Nagy Zoltán (Brassó) – nyertes alkotásait olvashatjuk. További rovatok: Aranyág – Barabás László: A farsang temetése Sóvidéken; Ködoszlás – Csanády András: Mi maradt a székely faluból?; Ujjlenyomat – Úgy fáj nekem... (Gagyi József beszélgetése Sztrátya Domokossal); Szemle – Demeter Zsuzsa: „Mindig arra van Kolozsvár, amerre hazavisz a vonat” (Vida Gábor: Ahol az ő lelke); Gondos Mária Magdolna: Látható (Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt); Kemsei István: Bodor Ádám: Sehol; Borsodi L. László: Kéklő pára, tiszta szó (Nagy Attila: Égi tócsa, földi sár); Lőrinczi Dénes: Hadakozó székelyek (A határvédelem évszázadai Székelyföldön. Szerk.: Nagy József). A lapszámot Csillag István munkáival illusztrálták.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Bélafalván az iskola épületében, 18–19.30 óráig Kézdiszentkereszten a polgármesteri hivatal épületében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Zabolán február 27-én, csütörtökön 13–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsra szorulókat. A szolgáltatás ingyenes.

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig lehet aláírni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés támogatására.

ARANYSZÍVEK. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a Kőrösi Csoma Sándor utcai székházba. Ugyanott lehet iratkozni a lengyelországi kirándulásra is. Érdeklődni a 0723 727 279-es telefonon lehet.