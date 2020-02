Jól kezdett a hazai csapat, amely Lauren Ervin kosaraival került gyorsan előnybe (3–0). Orbán Nikolett és Annemarie Gödri-Părău hamar vezetéshez juttatta a Sepsi-SIC együttesét (3–4), de a folytatásban mégis a szatmáriak akarata érvényesült a pályán. Az 5. percben Chrissy Givens triplájával másodjára is megszerezték a vezetést a zöld-fehérek (12–14), ám vendéglátóik ismét átvették a kezdeményezést, és Ervin, valamint Alina Podar hárompontosainak is köszönhetően 25–18-ra nyerték az első negyedet. A második játékrész elején csak lányainknak sikerült pontozniuk, majd perceken át egyik csapat sem tudott kosarat szerezni. Csak lassan indult be a pontgyártás, és a 16. percben 11 egység volt a SIC hátránya (35–24). Ezután itt is, ott is zörgött a háló, sőt, a folytatásban a mieink pontosabban céloztak, és 37–35-ös állásnál vonultak szünetre az alakulatok.

A házigazdák szerezték a harmadik negyed első kosarát, amire Rebecca Tobin tudott válaszolni (39–37). Innen a szatmáriak csak büntetőből pontoztak, s együttesünk Jovana Pašić kosarával felzárkózott (45–43). Andra Mandache egymás utáni öt pontjával rövid időre vezetett a Sepsi-SIC (47–48), ám Podar újabb triplájával plusz kettő volt a VSK javára (50–48). Zoran Mikes tanítványai kiegyenlítettek 50-re, ám az utolsó szakaszt mégis hátrányból várták (55–52). Adina Stoiedin duplái adták meg a negyed alaphangját (59–52), s Gödri-Părăuék hiába jöttek fel többször is egy pontra (61–60), nem tudták átvenni a vezetést. Az utolsó egy percen belül ádáz csata folyt a pályán, de végül a Sepsi-SIC 69–65 arányban veszítette el az A-csoport derbijét, és ezzel megszakadt a szentgyörgyiek 18 bajnoki mérkőzés óta tartó sikersorozata.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, A-csoport – 5. forduló: Szatmárnémeti VSK–Sepsi-SIC 69–65 (25–18, 12–17, 18–17, 14–13) Szatmárnémeti, Both Katalin Sportcsarnok. Vezette: Bukuresti László, Máté András Stretea és Ionuț Moraru. Szatmár: Mosby 17, Oláh (Orosz) 7/3, Miljković 8, Podar 14/9, Ervin 15/3–Popescu, Pop, Szmutku, Ferenczi, Kádár, Stoedin 8, Hutanu. Edző: Mauro Procaccini. Sepsi-SIC: Orbán 8, Mandache 11/9, Gödri-Părău 10, Givens 17/3, Tobin 6–Pašić 5/3, Demeter 2, Catinean, Mirne-Nagy, Vučetić 4, Topuzovic 2, Kovács. Edző: Zoran Mikes. (tif)